Yeni Dönem 1 Aralık'ta Başlıyor: Genel Sağlık Sigortası Primlerine Yüzde 100 Zam

Yeni Dönem 1 Aralık'ta Başlıyor: Genel Sağlık Sigortası Primlerine Yüzde 100 Zam

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.11.2025 - 10:28

Genel Sağlık Sigortası prim ödemelerinde değişikliğe gidildi. Şu an 780 TL olarak uygulanan prim ödemeleri, 2 katına çıktı. Karar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerine zam geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerine zam geldi.

Prim ödemeleri daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3'ü olarak uygulanırken, kararla birlikte yüzde 6'ya çıkarıldı. SGK sitesinde, 'Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3’ü tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2025 yılı Ocak ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 780,17 TL’dir' ifadeleri yer alıyor.

Prim ödemelerinin yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılmasıyla 780,17 TL olan GSS prim ödemesi, 1.560 liraya yükselecek. Karar 1 Aralık itibarıyla geçerli olacak. Önümüzdeki aydan itibaren GSS primleri zamlı ödenecek.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
