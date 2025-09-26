Yazdan Kalma Ne Varsa Bu Listede Topladık

Yaz bitti belki ama sesi hâlâ kulağımızda çınlıyor! Denizin tuzunu, güneşin sıcaklığını, arkadaşlarla sabaha kadar süren sohbetleri anımsatan şarkılar var ya, işte onlar hiç eskimiyor. 2025 yazı boyunca plajlarda, partilerde, arabaların açık camlarından yükselen o parçaları senin için bir araya getirdik. Dinlerken yeniden güneşin altına uzanmışsın gibi hissedeceksin! 🎶☀️