Yazdan Kalma Ne Varsa Bu Listede Topladık

Ceren Özer
26.09.2025 - 20:03

Yaz bitti belki ama sesi hâlâ kulağımızda çınlıyor! Denizin tuzunu, güneşin sıcaklığını, arkadaşlarla sabaha kadar süren sohbetleri anımsatan şarkılar var ya, işte onlar hiç eskimiyor. 2025 yazı boyunca plajlarda, partilerde, arabaların açık camlarından yükselen o parçaları senin için bir araya getirdik. Dinlerken yeniden güneşin altına uzanmışsın gibi hissedeceksin! 🎶☀️

1. Alex Warren – Ordinary

2. Calvin Harris ft. Clementine Douglas – Blessings

3. Manifest – Yaşanacaksa

4. Sefo & Demet Akalın – Yerinde Dur

5. Atlxs – Passo Bem Solto

6. M Lisa - SALINA SALINA

7. Lisa ft. Doja Cat & Raye – Born Again

8. Yalın - Halbuki

9. David Guetta & OneRepublic - I Don't Wanna Wait

10. HUGEL x Topic x Arash feat. Daecolm - I Adore You

11. Buray - Buzlu Cam

12. Dua Lipa – Physical

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
