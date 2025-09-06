“Yavaş Yaşam” Felsefesi ile Para Harcamak: Tüketimden Vazgeçenler Neyi Amaçlıyor?

Az ama öz yaşamak bir trend değil, bir duruş artık. Bu hız çağında her şey tüketilmek üzere pazarlanıyor: zaman, enerji, para, hayat... Ama bazı insanlar bu düzeni sorguluyor. Onlar hızlı tüketimi değil, yavaş yaşamı seçiyor. Daha az şeye sahip olup daha çok hissetmek, daha az harcayıp daha çok yaşamak istiyorlar.

Peki bu “yavaş yaşam” felsefesi tam olarak ne? Tüketimden neden vazgeçiyorlar? Para harcamayı bir hayat felsefesi olarak yeniden tanımlayan bu insanlar neyi amaçlıyor? Hadi birlikte inceleyelim.