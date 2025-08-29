Yapay Zekaya Sorduk: Maaşlı Çalışmak Gelecekte Tarih Olur mu?

Evrensel Temel Gelir fikrinden bahsedelim biraz! İster çalışsın ister çalışmasın devletten düzenli bir şekilde gelir alınmasını önerir. Bu model ile maaşlı çalışma zorunluluğu ortadan kalkar. Bu yüzden üretkenliğe destek olabilir. Bireylerin geçim kaygısı olmayacağı için daha yaratıcı ve anlamlı işler yapabilirler.

Bu sistemin birçok şeyi muğlak olsa da maaşlı çalışmanın gelecekteki yerini sarsabilecek bir düşünce olduğunu görüyoruz.