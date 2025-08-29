onedio
Yapay Zekaya Sorduk: Maaşlı Çalışmak Gelecekte Tarih Olur mu?

Elif Nur Çamurcu
29.08.2025 - 14:01

İnsanlık tarihine baktığımız zaman çalışmanın nerede olduğunu da görüyoruz. Hayatta kalmak v e toplumsal düzeni oluşturmak için bir temel! Tarım toplumunda da sanayi döneminde de sürekli çalışma kavramını kullanırız. Fakat günümüzde yapay zeka ve dijital platformlar var... Bunlar sayesinde çalışmaya bakış açımızda büyük dönüşümler olmuştur ve olmaya devam ediyor. Peki, sonuç olarak maaşlı çalışma tamamen ortadan kalkar mı? Gelin, yapay zeka bu soruya ne demiş birlikte bakalım!

1. İlk olarak yayılan teknolojik otomasyonlara bakalım.

Tekrar eden görevlerde insan gücünün yerine geçen otomasyonlar var! Üretim hatlarında, çağrı merkezlerinde ve yaratıcı işlerde bolca kullanılan bu algoritmalar insan emeğinin yerine geçiyor. E haliyle geleneksel maaş işlerinde bir değişiklik olur. Sonuçta otomasyon daha düşük maliyete daha veirmli çalışma sergileyebiliyor. Bu noktada maaşlı çalışanlar için işsizlik ve belirsizlik ortaya çıkar. Maaşlı çalışmayı tamamen yok etmese bile büyük ölçüde etkilediğini söyleyebiliriz.

2. Demek ki çalışma düzeninde değişiklik oluyor. Peki, nasıl bir çalışma düzenine geçiyoruz?

Geleneksel iş modelinden uzaklaştığımızı görebiliyoruz. Bu ne demek? Artık bazı platformlar sayesinde işverene bağlı olmadan hizmet sunabiliyor. Özgür bir süreç olsa da güvencesiz bir iş yaşamı diyebiliriz. Sonuçta sigorta, emeklilik ya da sabit maaş ortadan kalkıyor. Bu dezavantajların yanında esnek saatlerin olması, bireysel çalışmanın getirmiş olduğu rahatlık gibi avantajları da var. Gelecekte insanlar bu tarz projeler üreterek iş yapmayı tercih edebilir.

3. Maaşın yerine yeni bir sistem gelebilir mi?

Evrensel Temel Gelir fikrinden bahsedelim biraz! İster çalışsın ister çalışmasın devletten düzenli bir şekilde gelir alınmasını önerir. Bu model ile maaşlı çalışma zorunluluğu ortadan kalkar. Bu yüzden üretkenliğe destek olabilir. Bireylerin geçim kaygısı olmayacağı için daha yaratıcı ve anlamlı işler yapabilirler. 

Bu sistemin birçok şeyi muğlak olsa da maaşlı çalışmanın gelecekteki yerini sarsabilecek bir düşünce olduğunu görüyoruz.

4. Yapay zeka diyor ki, yönetici olursam insanlar nerede duracak?

Yapay zeka sadece işçi olarak değil, aynı zamanda yönetici rolleri de üstlenmeye başlamıştır. Karar verme, analiz etme ve planlama gibi becerileri sayesinde bazı işler daha hızlı ve verimli şekilde yapılabiliyor. Bu yüzden ofiste çalışanların bile rolleri sorgulanmaya başlamıştır. 

Liderlik gibi alanlarda da makineler yer alırsa bu durumda insanlar ne yapacak? Yapay zekaya göre insanların daha yaratıcı ve duygusal becerilerinin ön plana çıktığı işlere yöneleceğini belirtiyor. Geleneksel anlamda maaşlı çalışmayı ortadan kaldırabilir...

5. Eğitim sistemi ile meslekler arasında bir kopuş olmaz mı?

Şu anki eğitim sistemimize baktığımız zaman büyük ölçüde maaşlı çalışma düzenine göre şekillenmiş olduğunu görürüz. Fakat artık meslekler dönüşüm yaşıyor. Geleneksel kariyer yolları da önemini yitirmeye başladı... Daha çok bireysel projeler ile ön plana çıkacak. Eğitim sisteminin bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyor. İnsanlar artık şirkete bağlı kalmaktansa kendi yeteneklerini keşfederek farklı şeyler denemek isteyebilirler. Doğal olarak maaşlı işlerin sayısında da azalma olur.

6. O halde işin anlamı değişmeye başlıyor.

İş sadece para kazanmak için yapılan bir şey olarak görülmemeye başladı. Anlam üretmeyi de içeriyor! Klasik maaşlı işlerde çalışmak yerine daha esnek, yaratıcı ve toplumsal etkisi olan projelere yönelme oluyor. Geleneksel anlamda istihdamın azalmasının nedeni de bu. 

Yani iş artık maaştan bağımsız olarak tanımlanır. Bu durunda da maaşlı sistemin temellerinde bir sarsılma gerçekleşiyor.

7. Sonuç olarak maaşlı sistem artık tarih mi oluyor?

Maaşlı çalışma sistemi insan hayatının merkezinde yer almış. Fakat artık teknoloji değişti, değerler ve yaşam tarzları da bu merkezin sarsılmasına neden oldu. Maaşlı sistem tamamen yok olmasa da dönüşeceği kesin. Aşamalı olarak daha esnek ve yaratıcı bir modele dönüşebilir. Çünkü bireyler sadece geçinmekle ilgilenmiyor. Aynı zamanda yaşamak, üretmek ve katkı sağlamak istiyorlar. Sonuç olarak maaşlı çalışma gelecekte var olmaya devam edebilir ama tek seçenek olmaz...

