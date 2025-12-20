onedio
Haberler
Finans
Faizler Düşerken En Fazla Kazandıran Yatırım Araçları

etiket Faizler Düşerken En Fazla Kazandıran Yatırım Araçları

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
20.12.2025 - 17:01

Ekonomide “faiz indirimi” cümlesi duyulduğu anda piyasada adeta görünmez bir hareketlilik başlar. Çünkü faizlerin düşmesi, paranın yönünü tamamen değiştirir.

Bankada birikim tutmak cazibesini kaybeder, mevduat getirisi düşer ve yatırımcılar doğal olarak “paramı nereye taşımalıyım?” sorusunu sormaya başlar. Burada bazı yatırım araçları hızla öne çıkar; kimi değerini artırır, kimi güçlü fiyat artışları yaşar, kimi de düşük faiz ortamının yarattığı uygun koşullarla yatırımcısına büyük fırsatlar sunar.

Gelin, faizler düşerken en çok kazandırma potansiyeli olan yatırım araçlarını tek tek inceleyelim 👇

1. Borsa: Düşük faiz dönemlerinin yıldızı her zaman hisse senetleridir.

Faizler düştüğünde para mevduattan çıkar ve hisse senetlerine akmaya başlar. Çünkü yatırımcı şunu düşünür: “Banka artık daha az veriyor, o zaman paramı büyütebileceğim yere taşıyayım.” Şirketler açısından bakarsak tablo daha da net:

  • Kredi maliyetleri düşer,

  • Yeni yatırımlar artar,

  • Büyüme hızlanır,

  • Karlılık yükselir.

Bu ortam, borsayı neredeyse otomatik olarak besler.

Özellikle bankacılık, sanayi, perakende ve teknoloji hisseleri düşük faiz ortamlarında ciddi yükselişler gösterebilir.

2. Gayrimenkul: Krediler ucuzladığı anda fiyatlar uçar.

Faizlerin düşmesi demek, konut kredilerinin ucuzlaması demek. Bu da yıllardır bekleyen “ev alma” isteğini tetikler. Talep birden artınca, konut fiyatları da hızlı bir yukarı yönlü hareket yapar. Gayrimenkul geliştiricileri yeni projelere başlar, ikinci el piyasası hareketlenir ve bazı bölgelerde fiyatlar çok kısa sürede ciddi artış yaşar. Emlak yatırımının düşük faiz döneminde kazandırmasının üç temel sebebi vardır:

  • Talebin artması,

  • Kredilerin ucuzlaması,

  • Gayrimenkulün enflasyona karşı doğal bir koruma sağlaması.

3. Altın: Faiz düşünce dolar yükselir, dolar yükselince altın parlar.

Düşük faiz ortamında yerel para birimleri genelde değer kaybeder.

Bu da doların yükselmesine, dolar yükselince de altının TL bazında hızlı değer kazanmasına neden olur.

Ayrıca faiz düşünce faiz getirmeyen ama değer koruyan varlıklar öne çıkar. Altın tam da bunun karşılığıdır:

  • Güven verir,

  • Uzun vadede güçlü performans gösterir,

  • Düşük faiz ortamını fırsata çevirir.

4. Emtialar: Petrol, gümüş, bakır… Düşük faiz global talebi artırır.

Faizlerin düşmesi yalnızca yerel ekonomiyi değil, global ticareti de etkiler.

Uluslararası piyasalarda düşük faiz = daha fazla yatırım, üretim ve tüketim demektir. Bu nedenle:

  • Petrol,

  • Doğalgaz,

  • Gümüş,

  • Bakır,

  • Tarım emtiaları,

gibi ürünlerde talep ve fiyat artışı yaşanır. Özellikle sanayi metallerinde düşük faiz dönemleri genelde yeni fiyat rekorlarının habercisi olur.

5. Kripto paralar: ‘Ucuz para dönemi’ kriptonun en sevdiği dönemdir.

Faizler düşünce yatırımcılar riskli varlıklara daha kolay yönelir. Kripto paraların en büyük yükseliş dönemlerine baktığımızda ortak bir nokta görürüz: Ucuz para dönemi.

Yani merkez bankalarının faiz indirdiği, piyasaya bol likidite sunduğu dönemlerde kripto piyasası devasa yükselişler yaşayabilir. Bitcoin, Ethereum ve büyük projelerin çoğu bu döngüye çok bağlıdır.

6. Gelişen piyasa yatırım araçları: Düşük faiz, sermayeyi hızla buraya çeker.

Uluslararası sermaye, riskin yüksek ama getirinin yüksek olduğu ülkelere düşük faiz dönemlerinde yönelir. Çünkü gelişmiş ülkelerde faizler düştükçe “getiri arayışı” başlar. Bu da gelişmekte olan ülkelerde:

  • borsaları,

  • tahvilleri,

  • fonları,

  • şirket yatırımlarını ciddi şekilde destekler.

7. Şirket tahvilleri: Ucuz kredi = Daha güçlü bilançolar.

Faiz düştüğünde şirketlerin borçlanma maliyetleri azalır. Bu durum şirket tahvillerinin değerini yükseltir. Birçok yatırımcı bu dönemde kurumsal tahvillere yönelerek, hem düşük riskli hem de mevduata göre daha yüksek getirili bir fırsat yakalar. Şirket tahvilleri özellikle faiz indirimlerinin uzun süreceği öngörüldüğünde güçlü bir alternatif haline gelir.

8. Girişim sermayesi ve start-up yatırımları: Sermaye düşük faiz dönemlerinde akar.

Faizlerin düştüğü ortamda yatırımcılar mevduat yerine büyüme potansiyeli olan alanlara bakar. Bu da girişimlere büyük bir fon akışı oluşturur. Startup değerlemeleri genelde düşük faiz dönemlerinde rekor kırar çünkü yatırımcı “geleceğe yatırım yapma” motivasyonunu en çok bu dönemlerde hisseder.

9. REIT/GYO yatırımları: Gayrimenkule yatırım yapmak isteyen ama evi alamayanların hedefi.

Gayrimenkul fiyatları uçtuğunda herkese “ev almak” mümkün olmaz ama herkes GYO hissesi alabilir. GYO’lar düşük faiz ortamından iki şekilde fayda sağlar:

  • Kira getirileri enflasyonla birlikte artar,

  • Portföylerindeki mülklerin değerleri yükselir.

Bu nedenle düşük faiz dönemleri GYO hisseleri için genelde boğa piyasasıdır.

10. Sanayi ve üretim odaklı yatırımlar: Ucuz kredi üretimi patlatır.

Şirketlerin krediye erişimi kolaylaştığında üretim tarafında ciddi büyüme yaşanır.

Bu durum:

  • sanayi hisselerini,

  • makine üreticilerini,

  • inşaat malzemesi sektörünü,

  • ihracatçı firmaları güçlü şekilde destekler.

Faizlerin düştüğü dönemlerde üretim sektörünün şaha kalkması çok yaygın bir döngüdür.

11. Sektörel fonlar: Yükselen sektörleri tek seferde yakalama fırsatı.

miro.medium.com

Düşük faiz dönemlerinde belirli sektörler (örneğin teknoloji, enerji, perakende, finans) toplu şekilde yükselir. Bu dönemlerde sektör fonları çok daha güçlü performans gösterir. Yatırımcı tek tek hisse seçmek yerine, doğrudan bir sektörün tamamına yatırım yaparak hem riski dağıtır hem de yükselişten maksimum fayda sağlar.

12. Nakit dışı varlıklara yöneliş: Yatırımcı erimeyen değerlere bakar.

Faizler düştüğünde nakitte kalmanın maliyeti artar; çünkü enflasyon nakit birikimin değerini hızla aşındırır. Bu yüzden yatırımcılar reel değeri olan tüm araçlara yönelme eğilimi gösterir:

  • Sanat eserleri

  • Koleksiyon ürünleri

  • Değerli taşlar

  • Hatta bazı durumlarda şarap, müzik enstrümanları gibi alternatif varlıklar

Bu tür varlıklar her zaman ana akım olmasa da düşük faiz dönemlerinde dikkat çekici getiri sağlayabilir.

