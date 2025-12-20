Faizler Düşerken En Fazla Kazandıran Yatırım Araçları
Ekonomide “faiz indirimi” cümlesi duyulduğu anda piyasada adeta görünmez bir hareketlilik başlar. Çünkü faizlerin düşmesi, paranın yönünü tamamen değiştirir.
Bankada birikim tutmak cazibesini kaybeder, mevduat getirisi düşer ve yatırımcılar doğal olarak “paramı nereye taşımalıyım?” sorusunu sormaya başlar. Burada bazı yatırım araçları hızla öne çıkar; kimi değerini artırır, kimi güçlü fiyat artışları yaşar, kimi de düşük faiz ortamının yarattığı uygun koşullarla yatırımcısına büyük fırsatlar sunar.
Gelin, faizler düşerken en çok kazandırma potansiyeli olan yatırım araçlarını tek tek inceleyelim 👇
1. Borsa: Düşük faiz dönemlerinin yıldızı her zaman hisse senetleridir.
2. Gayrimenkul: Krediler ucuzladığı anda fiyatlar uçar.
3. Altın: Faiz düşünce dolar yükselir, dolar yükselince altın parlar.
4. Emtialar: Petrol, gümüş, bakır… Düşük faiz global talebi artırır.
5. Kripto paralar: ‘Ucuz para dönemi’ kriptonun en sevdiği dönemdir.
6. Gelişen piyasa yatırım araçları: Düşük faiz, sermayeyi hızla buraya çeker.
7. Şirket tahvilleri: Ucuz kredi = Daha güçlü bilançolar.
8. Girişim sermayesi ve start-up yatırımları: Sermaye düşük faiz dönemlerinde akar.
9. REIT/GYO yatırımları: Gayrimenkule yatırım yapmak isteyen ama evi alamayanların hedefi.
10. Sanayi ve üretim odaklı yatırımlar: Ucuz kredi üretimi patlatır.
11. Sektörel fonlar: Yükselen sektörleri tek seferde yakalama fırsatı.
12. Nakit dışı varlıklara yöneliş: Yatırımcı erimeyen değerlere bakar.
