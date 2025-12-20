Faizler Düşerken En Fazla Kazandıran Yatırım Araçları

Ekonomide “faiz indirimi” cümlesi duyulduğu anda piyasada adeta görünmez bir hareketlilik başlar. Çünkü faizlerin düşmesi, paranın yönünü tamamen değiştirir.

Bankada birikim tutmak cazibesini kaybeder, mevduat getirisi düşer ve yatırımcılar doğal olarak “paramı nereye taşımalıyım?” sorusunu sormaya başlar. Burada bazı yatırım araçları hızla öne çıkar; kimi değerini artırır, kimi güçlü fiyat artışları yaşar, kimi de düşük faiz ortamının yarattığı uygun koşullarla yatırımcısına büyük fırsatlar sunar.

Gelin, faizler düşerken en çok kazandırma potansiyeli olan yatırım araçlarını tek tek inceleyelim 👇