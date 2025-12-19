Yeni Nesil Tasarruf Kültürü: Abonelikten Vazgeçebilmek

Her ay otomatik çekilen ücretler öyle masum duruyor ki farkına varmadan gider kalemlerinizin yüzde 20'sini bunlar oluşturuyor. Kullanmadığınız uygulamaların sizi sessizce sömürmesi, tam bir ekonomik komedi aslında. Sırf belki lazım olur diyerek sakladığınız üyeliklerin listesi, aslında ertelediğiniz kararların küçük mezarlığı gibi oluyor Bazen aylarca açmadığınız bir platform için para ödediğinizi fark ettiğiniz an, şok yaşıyorsunuz. Bu farkındalık, tasarruf kültürünün ilk gerçek tokadı! Sonrasında gereksiz hiçbir üyeliğe tahammülünüz kalmıyor tabii. Ve o akım başladı mı, iptal tuşunu hunharca kullanma dönemi resmen açılmış oluyor.