Yapay Zekaya Kibar Konuşmak Şirkete Milyon Dolarlar Kaybettiriyor

Şubat ayında yayımlanan bir anket, kullanıcıların çoğunun yapay zekâya karşı nazik bir dil kullandığını ortaya koydu. Katılımcıların %70’i AI ile konuşurken kibar olmaya özen gösterdiğini belirtirken, %12’si bunu olası bir robot isyanına karşı temkinli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

Ancak bu küçük gibi görünen nazik etkileşimler, sistem genelinde büyük bir işlem yükü oluşturarak ciddi enerji maliyetlerine yol açabiliyor. ChatGPT gibi büyük dil modellerinin çalışması yüksek işlem gücü gerektirdiği için, her mesajın aslında ölçülebilir bir elektrik tüketimi var.