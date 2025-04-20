Yapay Zekaya Kibar Konuşmak Şirkete Milyon Dolarlar Kaybettiriyor
Yapay zeka artık hayatımıza tamamen girmiş durumda. Özellikle yapay zekaların chat botları hepimizin günlük hayatta kullandığı uygulamalar. Kimi isteğini sorup ona emirler verirken kimi de kibar olup 'lütfen' ya da 'teşekkür ederim' diyerek botla sohbet edebiliyor. Ancak bu mesajların maliyeti şirkete hayli yüksek faturaya neden oluyor.
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Hayatımızın yeni aktörleri yapay zeka botları...
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Kibarlık başa bela...
Kullanıcılar yapay zekaya kibar davranıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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