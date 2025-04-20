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Yapay Zekaya Kibar Konuşmak Şirkete Milyon Dolarlar Kaybettiriyor

Yapay Zekaya Kibar Konuşmak Şirkete Milyon Dolarlar Kaybettiriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.04.2025 - 00:14

Yapay zeka artık hayatımıza tamamen girmiş durumda. Özellikle yapay zekaların chat botları hepimizin günlük hayatta kullandığı uygulamalar. Kimi isteğini sorup ona emirler verirken kimi de kibar olup 'lütfen' ya da 'teşekkür ederim' diyerek botla sohbet edebiliyor. Ancak bu mesajların maliyeti şirkete hayli yüksek faturaya neden oluyor.

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Hayatımızın yeni aktörleri yapay zeka botları...

Hayatımızın yeni aktörleri yapay zeka botları...

Yapay zekalar artık hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkıyor. Sohbet botları neredeyse arama motorlarının yerini almak üzere.. Hal böyle olunca da bir arkadaşla konuşur gibi her konuda onlarla sohbet ediyoruz.

Kibarlık başa bela...

Kibarlık başa bela...

ChatGPT’ye “lütfen” ya da “teşekkür ederim” gibi kibar ifadelerle hitap etmek masum bir nezaket gibi görünse de, bu küçük kelimelerin büyük bir maliyeti olabilir. OpenAI CEO’su Sam Altman, bu tür kibar ama gereksiz mesajların sistemde fazladan işlem yarattığını ve bu yüzden şirketin on milyonlarca dolarlık ekstra elektrik faturasıyla karşılaştığını açıkladı. Altman’a göre, kısa ama gereksiz mesajlar bile büyük ölçekte ciddi kaynak tüketimine yol açabiliyor.

Kullanıcılar yapay zekaya kibar davranıyor.

Kullanıcılar yapay zekaya kibar davranıyor.

Şubat ayında yayımlanan bir anket, kullanıcıların çoğunun yapay zekâya karşı nazik bir dil kullandığını ortaya koydu. Katılımcıların %70’i AI ile konuşurken kibar olmaya özen gösterdiğini belirtirken, %12’si bunu olası bir robot isyanına karşı temkinli bir adım olarak gördüğünü ifade etti. 

Ancak bu küçük gibi görünen nazik etkileşimler, sistem genelinde büyük bir işlem yükü oluşturarak ciddi enerji maliyetlerine yol açabiliyor. ChatGPT gibi büyük dil modellerinin çalışması yüksek işlem gücü gerektirdiği için, her mesajın aslında ölçülebilir bir elektrik tüketimi var.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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