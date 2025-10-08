onedio
Ceren Moray Kimdir, Kaç Yaşında? Ceren Moray Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 11:06

Ceren Moray oyunculuk kariyerinde büyük çıkışını, Fox TV’nin popüler dizisi O Hayat Benim ile yaptı. Dizide Efsun karakterine hayat veren Moray, daha ilk bölümlerden itibaren başrolün önüne geçerek dizinin odak noktası haline geldi. Gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk sergileyerek, izleyicilerin büyük takdirini kazandı. Ceren Moray'ın 8 Ekim Çarşamba günü gözaltına alındığı iddia edildi.

Ceren Moray kimdir, kaç yaşında? Ceren Moray neden gözaltına alındı? İşte, tüm detaylar...

Ceren Moray Kimdir? Ceren Moray Kaç Yaşında?

Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır'da doğdu. 40 yaşındadır. Memur bir aileden gelen Moray'ın annesi Kastamonulu, babası ise Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı.

Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Bölümünde eğitim aldı. Üniversite eğitimini, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.

Yüksek lisans yaptığı dönemde babası kalp krizi geçirdi ve bu durum, Moray'ın hayatında radikal değişikliklere sebep oldu. Bu zamanlarda Moray'a dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimini, 2003 yılında yayımlanan Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı.

Ünlü oyuncu Ceren Moray ve DJ sevgilisi Doğu Orcan, aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen küçük bir törenle dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu eşinin soyadını alarak artık Ceren Moray Orcan ismini kullanıyor.

Ceren Moray Gözaltına mı Alındı?

Ünlü oyuncu Ceren Moray, 8 Ekim Çarşamba günü aralarında pek çok ünlü ismin yer aldığı soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımına özendirmek iddiasıyla ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Diğer ünlülerle birlikte kan örneklerinin alınacağı ve sürecin savcılık talimatıyla ilerleyeceği bildirildi.

Ceren Moray Kariyeri

2004 yılında yayımlanan Dayı adlı dizide Simge karakterini, 2005 yılında yayımlanan Nefes Nefese (dizi) adlı dizide ise Ezgi karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında yayımlanan Doktorlar adlı dizide Senem karakterini, 2007-2010 yılları arasında yayımlanan Kavak Yelleri adlı dizide Su karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayımlanan İşler Güçler adlı dizide Zehra karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı dizide ise Efsun karakterini canlandırdı. 2014 yılında yayımlanan Bi Küçük Eylül Meselesi adlı sinema filminde Berrak karakterini, 2015 yılında yayımlanan Yok Artık! adlı sinema filminde ise Ebru karakterini canlandırdı. 2016 yılında yayımlanan Olaylar Olaylar adlı sinema filminde Merve karakterini, yine aynı yıl yayımlanan El Değmemiş Aşk adlı sinema filminde ise Feryal karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Arada adlı sinema filminde Ezgi karakterini canlandırdı.

2018-2019 yılları arasında yayımlanan Avlu adlı dizide Azra karakterini canlandırdı. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan Öğretmen adlı dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir.

