Ceren Moray Kimdir, Kaç Yaşında? Ceren Moray Neden Gözaltına Alındı?

Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır'da doğdu. 40 yaşındadır. Memur bir aileden gelen Moray'ın annesi Kastamonulu, babası ise Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı.

Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Bölümünde eğitim aldı. Üniversite eğitimini, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.

Yüksek lisans yaptığı dönemde babası kalp krizi geçirdi ve bu durum, Moray'ın hayatında radikal değişikliklere sebep oldu. Bu zamanlarda Moray'a dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimini, 2003 yılında yayımlanan Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı.

Ünlü oyuncu Ceren Moray ve DJ sevgilisi Doğu Orcan, aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen küçük bir törenle dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu eşinin soyadını alarak artık Ceren Moray Orcan ismini kullanıyor.