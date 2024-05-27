Uzmanların Rehberliğinde Artık Restoranlarda İyi Bir Şarap Seçebileceksiniz
Uzmanların Rehberliğinde Artık Restoranlarda İyi Bir Şarap Seçebileceksiniz
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/bigges...
Bir restoranda sommelier (şarap uzmanı) yanınıza geldiğinde panikle listeden en ucuz 2. şarabı sipariş ediyor musunuz? Güzel bir kırmızı şarap hediye edildiğinde emekli olduğunuz gün için saklamak istiyor musunuz? Ya da bir partide şampanya size uzatıldığında çalkalayıp kalabalığa doğrultuyor musunuz?
Gelin hep birlikte bütün bunların iyi birer fikir mi yoksa büyük hatalar mı olduğuna uzmanların tavsiyelerine göz atarak karar verelim😊
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Bir Şarap Ne Kadar Pahalıysa O Kadar Kaliteli Midir?
Şarabın İçine Buz Yerine Dondurulmuş Üzüm Koyabilirsiniz
Eleştirmenlerin Yüksek Not Verdiği Şarapları Sevmeyebilirsiniz
Artan Şarabı Her Zaman Buzdolabında Saklamalısınız
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Bazı Şarapları "Özel Bir Gün" İçin Saklamak İyi Bir Fikir Olmayabilir
Sıcak Havalarda Şaraplar Daha Kolay Bozulur
Köpüklü Şarap Ve Şampanyaları Yalnızca Flüt Kadehte İçmek Zorunda Değilsiniz
Kırmızı Ve Beyaz Şarabın Doğru Sıcaklıkta Tüketilmesi Önemlidir
Kırmızı Şarabı Etle, Beyaz Şarabı Da Balıkla Tüketmek Zorunda Değilsiniz
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Köpüklü Bir Şarabı Patlatmak Yerine Diğer Şaraplar Gibi Açmalısınız
Sommelier Sizin Pahalı Bir Şarap Seçmeniz İçin Orada Bulunmuyor
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