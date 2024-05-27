Uzmanların Rehberliğinde Artık Restoranlarda İyi Bir Şarap Seçebileceksiniz

Bir restoranda sommelier (şarap uzmanı) yanınıza geldiğinde panikle listeden en ucuz 2. şarabı sipariş ediyor musunuz? Güzel bir kırmızı şarap hediye edildiğinde emekli olduğunuz gün için saklamak istiyor musunuz? Ya da bir partide şampanya size uzatıldığında çalkalayıp kalabalığa doğrultuyor musunuz?

Gelin hep birlikte bütün bunların iyi birer fikir mi yoksa büyük hatalar mı olduğuna uzmanların tavsiyelerine göz atarak karar verelim😊