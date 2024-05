Uzmanların Rehberliğinde Artık Restoranlarda İyi Bir Şarap Seçebileceksiniz

New York's Zero Bond ve The Mercer'daki Sartiano's'un şarap direktörü olan (aynı zamanda İnstagram'da 'everyday_sommelier' isimli hesabının sahibi) Cameron Nadler'e göre bir şişe köpüklü şarap açarken flüt kadeh çok da gerekli değil. Üreticinin tasarladığı gibi deneyimlemenize olanak tanıyan çok amaçlı bir şarap kadehi de şampanya için harika bir fikir olabilir.