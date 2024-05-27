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Uzmanların Rehberliğinde Artık Restoranlarda İyi Bir Şarap Seçebileceksiniz

Uzmanların Rehberliğinde Artık Restoranlarda İyi Bir Şarap Seçebileceksiniz

Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 19:01

Bir restoranda sommelier (şarap uzmanı) yanınıza geldiğinde panikle listeden en ucuz 2. şarabı sipariş ediyor musunuz? Güzel bir kırmızı şarap hediye edildiğinde emekli olduğunuz gün için saklamak istiyor musunuz? Ya da bir partide şampanya size uzatıldığında çalkalayıp kalabalığa doğrultuyor musunuz?

Gelin hep birlikte bütün bunların iyi birer fikir mi yoksa büyük hatalar mı olduğuna uzmanların tavsiyelerine göz atarak karar verelim😊

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/bigges...
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Bir Şarap Ne Kadar Pahalıysa O Kadar Kaliteli Midir?

Bir Şarap Ne Kadar Pahalıysa O Kadar Kaliteli Midir?

Bir şarap şişesinin fiyatlandırılmasında kalite, bulunabilirlik, talep ve üretim maliyeti gibi birçok faktör rol oynar. İçki yönetimi platformu BinWise'a göre, perakende şarap fiyatları genellikle toptan fiyatların %50 üzerine işaretlenir. Bu nedenle, bir toptancıdaki 7 dolarlık bir şarap, bir şarap dükkanında yaklaşık 11 dolar olacaktır.

Ancak, bu kadar çok değişkenin etkili olduğu bir ortamda, bazı nispeten ucuz şaraplar harika tatlar sunabilir ve bazı şişeler keşfedilmeyi bekleyen birçok gizli mücevher bulundurabilir.

Total Wine & More'un şarap satın alma başkan yardımcısı Rodolphe Boulanger bununla ilgili olarak 'Son bir ay içindeki favori şarap deneyimlerimden biri, Cambos Feret'ten 12 dolarlık bir Fransız Pinot Noir'ın tadını çıkarmaktı' diyor.

Şarabın İçine Buz Yerine Dondurulmuş Üzüm Koyabilirsiniz

Şarabın İçine Buz Yerine Dondurulmuş Üzüm Koyabilirsiniz

2. seviye şarap markası Wander + Ivy'nin Ceo'su Dana Spaulding: 'Eğer şarabın tadını çıkarmak istiyorsanız buz eklemek kesinlikle iyi bir fikir değil. Buz küpleri eriyerek şarabı sulandırır. Bunun yerine son zamanlarda trend olan şarabı servis etmeden önce bardakları dondurucuda tutmak hem lezzet hem de İnstagram için iyi bir fikir olabilir.' diyor.

Dilerseniz buz küpleri yerine büyün halde dondurulmuş üzümleri kullanabilirsiniz. Endişeniz olmasın kadehin içinde çözündükçe şarabın bileşimini değiştirmeyecektir.

Eleştirmenlerin Yüksek Not Verdiği Şarapları Sevmeyebilirsiniz

Şarap eleştirmenleri genellikle 100 puanlık bir şarap derecelendirme ölçeği kullanır ve bu nedenle 80 puan alan bir şarap iyi olarak kabul edilirken, 95 veya üstü puan alan bir şarap olağanüstü olarak kabul edilir.

Ancak Boulanger'a göre 100 puanlık bir şarabın en iyisi olduğu iddia edilemez fakat seçim yaparken bize yardımcı olabilir. Bazen daha önemli olan sizin ve misafirlerinizin neyi beğendiğinizdir.

Artan Şarabı Her Zaman Buzdolabında Saklamalısınız

Artan Şarabı Her Zaman Buzdolabında Saklamalısınız

Good Clean Wine'ın kurucu ortağı Michelle Feldman: 'Şarap fazla geldiğinde oksidasyon dahil kimyasal süreçleri yavaşlattığından buzdolabında tutmak iyi olacaktır. Ağzı kapalı bir şekilde buzdolabında tutulan kırmızı veya beyaz şarap şişesi yaklaşık 5 güne kadar tazeliğini koruyabilir. Özellikle kırmızı şaraplar bir bardağa döküldüğünde hızla istenilen sıcaklığa ulaştığı için servis öncesinde oda sıcaklığına getirilmesine gerek yoktur.' diyor.

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Bazı Şarapları "Özel Bir Gün" İçin Saklamak İyi Bir Fikir Olmayabilir

Bazı Şarapları "Özel Bir Gün" İçin Saklamak İyi Bir Fikir Olmayabilir

Feldman, 'Tüm şaraplar yıllandıkça daha iyi hale gelmez ve hatta çoğu şarap satın alındığı bir yıl içinde açılmalı ve tadı çıkarılmalıdır. Örneğin; köpüklü şaraplar taze olarak tadılması için üretilir, bu yüzden çok bekletmeden tüketmelisiniz. Şaraplar genellikle şişelenmesinden yaklaşık 2 yıl sonra olgunluğa ulaşırlar.' diyor.

Aynı zamanda Feldman şarapların sadece %1'inin yıllandırılmak üzere üretildiğini de belirtti.

Sıcak Havalarda Şaraplar Daha Kolay Bozulur

Sıcak Havalarda Şaraplar Daha Kolay Bozulur

Sıcak aylarda herhangi bir şarap şişesini özellikle serin yerde tutmanız gerekiyor. 'Şarap 70 ila 75 derece Fahrenheit'in üzerine çıktığında, bozulmaya başlar, bu da şarabın sirke olmaya başlayacağı anlamına gelir' diyor Spaulding.

Köpüklü Şarap Ve Şampanyaları Yalnızca Flüt Kadehte İçmek Zorunda Değilsiniz

Köpüklü Şarap Ve Şampanyaları Yalnızca Flüt Kadehte İçmek Zorunda Değilsiniz

New York's Zero Bond ve The Mercer'daki Sartiano's'un şarap direktörü olan (aynı zamanda İnstagram'da 'everyday_sommelier' isimli hesabının sahibi) Cameron Nadler'e göre bir şişe köpüklü şarap açarken flüt kadeh çok da gerekli değil. Üreticinin tasarladığı gibi deneyimlemenize olanak tanıyan çok amaçlı bir şarap kadehi de şampanya için harika bir fikir olabilir.

Kırmızı Ve Beyaz Şarabın Doğru Sıcaklıkta Tüketilmesi Önemlidir

Kırmızı Ve Beyaz Şarabın Doğru Sıcaklıkta Tüketilmesi Önemlidir

1797'den beri aile şirketi olan Maison Louis Latour'un Ceo'su ve Fransa'da kırmızı ve beyaz şarapların hem tüccarı hem de sahibi Floren Latour: 'İnsanlar kırmızı şarabı çok sıcak veya beyaz şarabı çok soğuk servis edebiliyor. Bu da şarapların lezzetini köreltebilir.' diyor.

Latour aynı zamanda, kırmızı şarabı servis etmeden önce 20 dakika soğutmayı, önceden soğutulmuş beyaz şarapları ise servis etmeden yaklaşık 25 dakika önce buzdolabından çıkarmayı öneriyor.

Kırmızı Şarabı Etle, Beyaz Şarabı Da Balıkla Tüketmek Zorunda Değilsiniz

Kırmızı Şarabı Etle, Beyaz Şarabı Da Balıkla Tüketmek Zorunda Değilsiniz

Hem Bread & Butter Wines'ın şarap yapım direktörü hem de WX Brands'in küresel şarap yapımı ve kaynak sağlama başkan yardımcısı olan Linda Trotta: İnsanların yiyecek ve şarap eşleştirmelerinde kurallara fazlasıyla bağlı kalmasının çok yapılan bir hata olduğunu söylüyor.

Ayrıca 'Doğru tercihler yapıldığında, bir kırmızı şarabı deniz ürünleriyle veya lüks bir şampanyayı fast food ve patates kızartmasıyla birlikte keyifle içebilirsiniz' diye de ekliyor.

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Köpüklü Bir Şarabı Patlatmak Yerine Diğer Şaraplar Gibi Açmalısınız

Köpüklü Bir Şarabı Patlatmak Yerine Diğer Şaraplar Gibi Açmalısınız

Latour'a göre şarabı gösterişli bir şekilde patlatmaya gerek yok. Ne kadar eğlenceli olursa olsun şarabı patlatmayıp klasik yollarla açtığınızda etrafı kirletmemiş ve en önemlisi şarabı ziyan etmemiş olursunuz.

Sommelier Sizin Pahalı Bir Şarap Seçmeniz İçin Orada Bulunmuyor

Sommelier Sizin Pahalı Bir Şarap Seçmeniz İçin Orada Bulunmuyor

Nadler: ' Sommelier olarak, misafirimizin kendini bilgisiz hissetmesine neden olmamaya çalışırım. Görevimizin temelinde öğretmek olduğunu düşünüyorum ve böylece bir dahaki sefere sipariş verdiklerinde nasıl bir deneyim yaşamak istediklerini anlamış oluyorlar.' diyor.

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