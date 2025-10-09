Ünlü Yazar Stephen King Yeni Bir Korku Filmi Önerisiyle Geldi: “Gerçekten Şok Edici”
Ünlü yazar Stephen King, sosyal medyada zaman zaman film önerileri yapıyor. Görüşlerine değer veren sıkı takipçileri de bu filmleri kaçırmadan izliyor. Şimdiyse usta yazarın yeni bir önerisi ile karşınızdayız. Övgülere doyamadığı o film hangisiymiş gelin birlikte öğrenelim!
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Korku türündeki eserleriyle adını hafızalara kazıyan Stephen King, filmlerde de korku-gerilim türlerinden öneriler yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filmde 1849 yılında çıkan bir salgın hastalık sonucu yaşananlar anlatılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın