onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Ünlü Yazar Stephen King Yeni Bir Korku Filmi Önerisiyle Geldi: “Gerçekten Şok Edici”

Ünlü Yazar Stephen King Yeni Bir Korku Filmi Önerisiyle Geldi: “Gerçekten Şok Edici”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.10.2025 - 13:21

Ünlü yazar Stephen King, sosyal medyada zaman zaman film önerileri yapıyor. Görüşlerine değer veren sıkı takipçileri de bu filmleri kaçırmadan izliyor. Şimdiyse usta yazarın yeni bir önerisi ile karşınızdayız. Övgülere doyamadığı o film hangisiymiş gelin birlikte öğrenelim!

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Korku türündeki eserleriyle adını hafızalara kazıyan Stephen King, filmlerde de korku-gerilim türlerinden öneriler yapıyor.

Korku türündeki eserleriyle adını hafızalara kazıyan Stephen King, filmlerde de korku-gerilim türlerinden öneriler yapıyor.

Yeni önerisi ise korku ve western karışımı olan Killing Faith filmi oldu. Guy Pearce, Bill Pullman, DeWanda Wise gibi ünlü aktörlerin başrolü paylaştığı film Arizona çöllerinde geçiyor.

Filmde 1849 yılında çıkan bir salgın hastalık sonucu yaşananlar anlatılıyor.

Filmde 1849 yılında çıkan bir salgın hastalık sonucu yaşananlar anlatılıyor.

Arizona çölleri hastalıkların sardığı uğursuz bir yer olarak düşünülürken, karakterlerin oradan kaçabilmek adına çıktığı gerilim dolu yolculuk izleyiciyi etki altına alıyor.

King’in film hakkında sözleri 👇

“Killing Faith: Kısmen doğaüstü bir Western; Cormac McCarthy'nin izlerini taşıyor. Bir çocuk ve bir atın yer aldığı açılış sahnesi gerçekten şok edici.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın