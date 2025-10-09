onedio
Harry Potter Çekimlerinde Dumbledore'u Canlandıran John Lithgow Görüntülendi: Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Harry Potter Çekimlerinde Dumbledore'u Canlandıran John Lithgow Görüntülendi: Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.10.2025 - 12:26

Harry Potter serisinin filmden sonra dizi olarak izleyiciyle buluşacağı duyurulmuştu. Uzun süredir hazırlıklar ve çekimler sürüyor. Şimdiyse Dumbledore'u canlandıran John Lithgow objektiflere yansıdı. Serinin hayranları sosyal medya yorumlarında ikiye bölündü. Gelin önce fotoğraflara ardından yorumlara bakalım!

İşte Dumbledore'un setten kareleri 👇

İşte Dumbledore’un setten kareleri 👇

Hayranlar dört gözle dizinin yayınlanmasını bekliyor. Yayın zamanı içinse 2027 yılı açıklanmıştı. Özellikle diziye dair detayların sosyal medyada paylaşılması heyecanı yükseltiyor.

Sosyal medya kullanıcıları Dumbledore'un boyu karşısında şaşkınlık yaşadı.

Sosyal medya kullanıcıları Dumbledore’un boyu karşısında şaşkınlık yaşadı.

Film serisinden sonra tadında bırakmak adına diziye ne gerek var diyenler de oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

