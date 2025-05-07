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Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tutuklanmıştı: Cezaevine Götürüldüğü O Anlar Ortaya Çıktı

Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tutuklanmıştı: Cezaevine Götürüldüğü O Anlar Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.05.2025 - 20:51

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklanan Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur'un cezaevine götürüldüğü o anlar ortaya çıktı.

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'Lvbel C5' mahlaslı rapçi Süleyman Burak Bodur, 'Hav Hav Hav' şarkısıyla son günlerde adından sıkça söz ettiriyordu. Ünlü rapçi bu sefer şarkısıyla değil, bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

'Lvbel C5' mahlaslı rapçi Süleyman Burak Bodur, 'Hav Hav Hav' şarkısıyla son günlerde adından sıkça söz ettiriyordu. Ünlü rapçi bu sefer şarkısıyla değil, bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek suçlamasıyla gözaltına alınan Lvbel C5 mahlasını kullanan Süleyman Burak Bodur, tutuklanmıştı.

Uyuşturucuya özendirme suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanan Bodur, Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

LVBEL C5'in avukatı Faruk Lokman, suçlamanın CİMER'e yapılan isimsiz bir ihbara dayandığını duyurmuştu.

LVBEL C5'in avukatı Faruk Lokman, suçlamanın CİMER'e yapılan isimsiz bir ihbara dayandığını duyurmuştu.

Süleyman Burak Bodur'un Kandıra Cezaevi'ne götürüldüğü o anlar ortaya çıktı. Asayiş Berkemal isimli Twitter hesabı videoyu paylaştı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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