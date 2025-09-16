onedio
Ünlü Piyanist Fazıl Say Gazze'de Yaşananlara İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
16.09.2025 - 20:02

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say X hesabını etkin kullanan sanatçılardan. Say, son paylaşımında İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma değindi. Bunun yanında Batı'daki klasik müzik camiasının İsrail yanlısı tutumunu eleştirdi. Konserlerinin iptal ettirilmesinin onurundan daha önemli olmadığını belirten Say'ın gönderisi takdir topladı.

Ünlü sanatçının paylaşımı şöyle;

'Batı ülkelerindeki başlıca klasik müzik kurumları o derece İsrail yanlısı ki bu benim için utanılacak bir durum. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duyguları paylaşırken bile...

Öylesine ki, öyle manipüle ki, Filistin destekçilerini “antisemitizm” ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar.

Gazze’de yapılan bir SOYKIRIMDIR. NOKTA!

Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız , meslektaşlarım! Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun! Lütfen... Lütfen...

Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın!

Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Ben onurumla yaşamak istiyorum kalan ömrümü, siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa!

