Ülke Genelinde Sığınak Ağı Kurulacak: 2026 Yazından Önce Hayata Geçecek

BBC'nin aktardığına göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kamu binalarında ulusal bir iklim sığınakları ağı kurulacağını duyurdu. Başbakan Sanchez, Çarşamba günü Madrid'de düzenlenen bir konferansta 'iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele planını' açıkladı. Sanchez, 'Yıkıcı kuraklıklar ve sıcak hava dalgaları artık nadiren olmuyor. Bazı yazlarda, ayrı ayrı dalgalarla değil, Haziran'dan Ağustos'a kadar uzanan uzun bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu artık yeni normalimiz' dedi.

Başbakan Sanchez, ulusal sığınak ağı kapsamında herkes için erişilebilecek erinlik sağlayan alanlar kurulacağını duyurdu. Serinlik sağlayan alanlar, en çok ihtiyaç duyulan ve sıcakların insanları en çok etkilediği bölgelerde açılacak.