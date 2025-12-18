onedio
Ülke Genelinde Sığınak Ağı Kurulacak: 2026 Yazından Önce Hayata Geçecek

Ülke Genelinde Sığınak Ağı Kurulacak: 2026 Yazından Önce Hayata Geçecek

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
18.12.2025 - 12:48

İspanya genelinde sığınak ağı kurulacağı açıklandı. BBC'nin aktardığına göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni uygulamanın gelecek yazdan önce hazır olacağını söyledi. Ülke genelinde kurulacak olan sığınakların amacı ise insanlara aşırı sıcaklardan korunma imkanı sunmak.

Kaynak: BBC

İspanya'da ülke genelinde sığınaklar kurulacak.

İspanya'da ülke genelinde sığınaklar kurulacak.

BBC'nin aktardığına göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kamu binalarında ulusal bir iklim sığınakları ağı kurulacağını duyurdu. Başbakan Sanchez, Çarşamba günü Madrid'de düzenlenen bir konferansta 'iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele planını' açıkladı. Sanchez, 'Yıkıcı kuraklıklar ve sıcak hava dalgaları artık nadiren olmuyor. Bazı yazlarda, ayrı ayrı dalgalarla değil, Haziran'dan Ağustos'a kadar uzanan uzun bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu artık yeni normalimiz' dedi.

Başbakan Sanchez, ulusal sığınak ağı kapsamında herkes için erişilebilecek erinlik sağlayan alanlar kurulacağını duyurdu. Serinlik sağlayan alanlar, en çok ihtiyaç duyulan ve sıcakların insanları en çok etkilediği bölgelerde açılacak.

Sıcaklar nedeniyle 2 bin 405 kişi hayatını kaybetti.

Sıcaklar nedeniyle 2 bin 405 kişi hayatını kaybetti.

İspanya, 2025 yılında tarihinin en sıcak günlerini yaşadı. Devlet Meteoroloji Enstitüsünün (AEMET) verilerine göre 16 Ağustos'ta ülkede 224 ölçüm istasyonunda hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olduğu bildirilmişti. Aşırı sıcak hava dalgalarına, ülke genelindeki büyük orman yangınları neden oldu.

İspanya'da 2023 yazında 3 bin 7, büyük yangınlar ve sıklıkla aşırı sıcak hava dalgalarının görüldüğü 2022 yazında ise 4 bin 789 kişi hayatını kaybetmişti. 2025 yılında ise 16 Ağustos'a kadar 2 bin 405 kişi sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

