onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uğultulu Tepeler Filminin Galasına Katılan Cara Delevingne Güzelliğiyle Baş Döndürdü!

Uğultulu Tepeler Filminin Galasına Katılan Cara Delevingne Güzelliğiyle Baş Döndürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.01.2026 - 13:53

Hollywood’un merakla beklenen yapımlarından Uğultulu Tepeler’in gösterimi, yalnızca filmiyle değil, davette boy gösteren isimlerle de dikkat çekti. Gösterimde objektiflere yansıyan oyuncu ve model Cara Delevingne, güzelliğiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emily Bronte’nin zamansız klasiği Uğultulu Tepeler, yeni sinema uyarlamasıyla daha vizyona girmeden büyük bir merak uyandırmış durumda.

Emily Bronte’nin zamansız klasiği Uğultulu Tepeler, yeni sinema uyarlamasıyla daha vizyona girmeden büyük bir merak uyandırmış durumda.

Başrollerinde Margot Robbie ve Jacob Elordi’yi buluşturan film, gerek gotik atmosferi gerekse iddialı oyuncu kadrosuyla şimdiden sinema dünyasının radarına girdi. Yönetmen koltuğunda Emerald Fennell’in oturduğu yapım, klasik hikayeye modern ve karanlık bir yorum getirmesiyle öne çıkıyor. Margot Robbie’nin Catherine’i, Jacob Elordi’nin Heathcliff’i canlandırması ise hayranlar tarafından beklentiyi ikiye katlamış durumda.

Oyuncu ve model Cara Delevingne, Wuthering Heights filminin özel gösteriminde görüntülendi.

Oyuncu ve model Cara Delevingne, Wuthering Heights filminin özel gösteriminde görüntülendi.

Filmde rol almamasına rağmen galaya katılan Delevingne’in bu sürpriz çıkışı, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Tarzıyla her zamanki gibi gözleri üzerine çeken Cara Delevingne, gecede verdiği pozlarla ve güzelliğiyle beğeni topladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın