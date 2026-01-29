Uğultulu Tepeler Filminin Galasına Katılan Cara Delevingne Güzelliğiyle Baş Döndürdü!
Hollywood’un merakla beklenen yapımlarından Uğultulu Tepeler’in gösterimi, yalnızca filmiyle değil, davette boy gösteren isimlerle de dikkat çekti. Gösterimde objektiflere yansıyan oyuncu ve model Cara Delevingne, güzelliğiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emily Bronte’nin zamansız klasiği Uğultulu Tepeler, yeni sinema uyarlamasıyla daha vizyona girmeden büyük bir merak uyandırmış durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu ve model Cara Delevingne, Wuthering Heights filminin özel gösteriminde görüntülendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın