Türkiye'nin İl Merkezinin Rakımı En Yüksek Olan İli Hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster? yarışması heyecanlı dakikalarla devam ediyor! 19 Ekim 2025 akşamında da yarışmacılara sorulan sorular merakla araştırılıyor. Bu kez yarışmacıya 'Türkiye'nin İl Merkezinin Rakımı En Yüksek Olan İl Hangisi?' sorusu yöneltildi.
Peki cevabı ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin İl Merkezinin Rakımı En Yüksek Olan İli Hangisidir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın