Türkiye İspanya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye İspanya Maçı Hangi Kanalda?
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kritik bir karşılaşma başlıyor! A Milli Futbol Takımımız, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 21:45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İspanya'yı konuk ediyor. Peki Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye – İspanya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Türkiye - İspanya Maçı Bilet Fiyatları Ne Kadar?
Türkiye – İspanya Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Muhtemel 11’ler Kim Olacak?
