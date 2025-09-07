onedio
Türkiye İspanya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye İspanya Maçı Hangi Kanalda?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.09.2025 - 15:34

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kritik bir karşılaşma başlıyor! A Milli Futbol Takımımız, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 21:45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İspanya'yı konuk ediyor. Peki Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye – İspanya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Ay-Yıldızlılara gurur getirecek bu mücadele, 7 Eylül 2025 Pazar saat 21:45’te ekranlarda nefes kesecek.

Türkiye – İspanya Maçı Hangi Stadyumda?

Maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Türkiye - İspanya Maçı Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Güney Üst: 900 TL

Kuzey Üst: 900 TL

Güney Alt: 900 TL

Kuzey Alt: 900 TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL

Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL

Batı Üst VIP: 3000 TL

Batı Alt VIP: 3000 TL

Türkiye – İspanya Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Maç TV8’den şifresiz yayınlanıyor. Alternatif olarak Exxen platformunda da izlenebilir.

Muhtemel 11’ler Kim Olacak?

  • Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

  • Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

  • Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

  • Forvet: Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

İspanya Aday Kadrosu

  • Forvetler: Alvaro Morata (Como), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Jesus Rodriguez (Como)
