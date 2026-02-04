Türkiye’de Yeni Yağışlı Sistem Etkili Olacak: İstanbul’a 3 Gün Boyunca Sürecek Kuvvetli Yağış Uyarısı
Türkiye’de batı bölgelerinde sıcaklıklar bugünden itibaren yükselecek ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul’da sıcaklık yarın 20 dereceye yaklaşacak. 5 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde ise kuvvetli yağışlar başlayacak. İstanbul’da yağışların 3 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlar 6 Şubat Cuma günü ise yurt geneline yayılacak. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise kar yağışı etkili olacak.
Türkiye’de bugün Doğu Anadolu Bölgesi dışında kalan tüm illerde yağışsız ve güneşli bir hava hâkim.
İstanbul 3 gün sürecek kuvvetli yağış etkisinde olacak.
