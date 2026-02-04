onedio
Türkiye’de Yeni Yağışlı Sistem Etkili Olacak: İstanbul’a 3 Gün Boyunca Sürecek Kuvvetli Yağış Uyarısı

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.02.2026 - 11:52

Türkiye’de batı bölgelerinde sıcaklıklar bugünden itibaren yükselecek ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul’da sıcaklık yarın 20 dereceye yaklaşacak. 5 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde ise kuvvetli yağışlar başlayacak. İstanbul’da yağışların 3 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlar 6 Şubat Cuma günü ise yurt geneline yayılacak. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise kar yağışı etkili olacak.

Türkiye’de bugün Doğu Anadolu Bölgesi dışında kalan tüm illerde yağışsız ve güneşli bir hava hâkim.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporlarına göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Türkiye’deki yeni yağışlı sistem ise 5 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayacak.

Perşembe akşamı batı bölgelerinde başlayacak yağışlar, 6 Şubat Cuma günü yurt geneline yayılacak.

Kar yağışı ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini sürdürmeye devam edecek.

İstanbul 3 gün sürecek kuvvetli yağış etkisinde olacak.

İstanbul’da sağanak yağış perşembe gecesi etkili olmaya başlayacak.

Megakentte cuma yağmur ve sağanak, cumartesi gök gürültülü sağanak, pazar günü ise sağanak yağış etkili olacak. 

Başkent Ankara’da ise bugün ve yarın yağış beklenmiyor. İzmir’de de perşembe gününden itibaren yağmur etkili olacak.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
