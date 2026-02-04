onedio
TÜVTÜRK Egzoz Gazı Ölçümü Yaptırmayanlar İçin Uygulanacak Cezaları Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.02.2026 - 10:14

TÜVTÜRK tarafından tüm araç sahiplerini ilgilendiren bir açıklama yapıldı. TÜVTÜRK, geçerli egzoz gazı ölçümü bulunmayan sürücülere 17 bin 957 lira, emisyon değerleri yasal sınırların üzerinde çıkan araçlara ise 35 bin 936 liraya varan idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren araç muayenesinde egzoz gazı ölçümünün bulunmaması “ağır kusur” kabul ediliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesinde önemli rol oynayan egzoz gazı emisyon ölçümü, araç muayene sisteminin tamamlayıcı bir parçası olarak zorunlu tutuluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen denetimlerde, geçerli ölçümü bulunmayan sürücülere 17 bin 957 lira, emisyon değerleri yasal sınırların üzerinde çıkan araçlara ise 35 bin 936 liraya varan idari para cezası uygulanıyor.

Ölçümün bulunmaması, periyodik araç muayenesi kapsamında “ağır kusur” olarak değerlendiriliyor ve bu durumdaki araçlar muayeneden geçemiyor.

Yürürlükteki mevzuata göre, binek araçların 3 yaşını doldurduktan sonra iki yılda bir, ticari araçların ise ilk bir yılın sonunda başlamak üzere her yıl ölçüm yaptırması gerekiyor.

TÜVTÜRK Muayenesi Ne Zaman Başladı?

TÜVTÜRK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, Türkiye genelindeki 218 sabit istasyonda uluslararası standartlara uygun hizmet veriyor.

Uygulama ile motor, yakıt ve egzoz sonrası arıtma sistemlerinin teknik yeterliliği ve çevre mevzuatına uygunluğu değerlendirilirken, yüksek emisyonlu araçların trafikte yer almasının önüne geçilerek hava kalitesinin korunması amaçlanıyor.

TÜVTÜRK, 2008’den bu yana Türkiye’de trafik güvenliğini artırma hedefiyle yürüttüğü araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm hizmetleriyle daha güvenli ve temiz ulaşım altyapısına katkı sunuyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
