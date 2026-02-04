TÜVTÜRK Egzoz Gazı Ölçümü Yaptırmayanlar İçin Uygulanacak Cezaları Açıkladı
TÜVTÜRK tarafından tüm araç sahiplerini ilgilendiren bir açıklama yapıldı. TÜVTÜRK, geçerli egzoz gazı ölçümü bulunmayan sürücülere 17 bin 957 lira, emisyon değerleri yasal sınırların üzerinde çıkan araçlara ise 35 bin 936 liraya varan idari para cezası uygulanacağını açıkladı.
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren araç muayenesinde egzoz gazı ölçümünün bulunmaması “ağır kusur” kabul ediliyor.
TÜVTÜRK Muayenesi Ne Zaman Başladı?
