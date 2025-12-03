onedio
Türkiye'de Engelli Olan Roblox Bir Ülkede Daha Engellendi

Hakan Karakoca
03.12.2025 - 22:38

Dijital oyun platformu Roblox, bir ülkede daha yasaklandı. Rusya, platforma aşırılık yanlısı içeriklere yer verildiği ve LGBT ‘propagandası’ yapıldığı iddiasıyla erişim engeli getirdi. Karar, kısa sürede milyonlarca kullanıcıyı etkiledi.

"Denetimsiz içerikler risk taşıyor"

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Roblox’un “çocukların ruhsal ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek uygunsuz içeriklerle dolu olduğunu” savundu. Açıklamada, platformdaki denetimsiz içeriklerin risk oluşturduğu vurgulandı.

Türkiye ve bazı ülkelerde kısıtlıydı.

Dünya genelinde günlük ortalama 151,5 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Roblox, özellikle çocuklar ve gençler arasında en popüler oyun platformları arasında yer alıyor. Platformda kullanıcılar kendi oyunlarını oluşturabiliyor ve çevrim içi olarak etkileşime geçebiliyor.

Roblox, daha önce Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Ürdün, Irak, Umman, Cezayir gibi birçok ülkede çeşitli gerekçelerle yasaklanmıştı. Rusya’nın aldığı son kararla birlikte, platforma yönelik kısıtlamalar yeniden gündeme geldi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
