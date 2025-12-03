Türkiye'de Engelli Olan Roblox Bir Ülkede Daha Engellendi

Dünya genelinde günlük ortalama 151,5 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Roblox, özellikle çocuklar ve gençler arasında en popüler oyun platformları arasında yer alıyor. Platformda kullanıcılar kendi oyunlarını oluşturabiliyor ve çevrim içi olarak etkileşime geçebiliyor.

Roblox, daha önce Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Ürdün, Irak, Umman, Cezayir gibi birçok ülkede çeşitli gerekçelerle yasaklanmıştı. Rusya’nın aldığı son kararla birlikte, platforma yönelik kısıtlamalar yeniden gündeme geldi.