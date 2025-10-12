onedio
Türkiye'de 2024 Yılı Sonu İtibarıyla Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Kaçtır? Kim Milyoner Sorusu

Türkiye'de 2024 Yılı Sonu İtibarıyla Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Kaçtır? Kim Milyoner Sorusu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.10.2025 - 21:52

12 Ekim Pazar akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yine zorlu sorular soruldu. Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada kafaları karıştıran 100.000 TL değerindeki soru gündem oldu. 'Türkiye'de 2024 Yılı Sonu İtibarıyla Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Kaçtır?' sorusu ve cevabı içeriğimizde...

Türkiye'de 2024 Yılı Sonu İtibarıyla Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Kaçtır?

A) 31 milyon 301 bin 389

B) 51 milyon 501 bin 589

C) 71 milyon 701 bin 789

D) 91 milyon 901 bin 989

Doğru Cevap: A, 31.301.389

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
