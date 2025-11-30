onedio
Trabzonspor Kulübünün Kurucu Üyesi ve İlk Başkanı Kimdir?

Trabzonspor Kulübünün Kurucu Üyesi ve İlk Başkanı Kimdir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 22:44

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlarda. Bu kez yarışmacıya 300 bin TL değerinde, sporla ilgili bir soru soruldu. Yarışmacıya Trabzonspor Kulübünün Kurucu Üyesi ve İlk Başkanı Kimdir? sorusu yöneltildi.

İşte Trabzonspor Kulübünün Kurucu Üyesi ve İlk Başkanı!

Trabzonspor Kulübünün Kurucu Üyesi ve İlk Başkanı Kimdir?

Trabzonspor Kulübünün Kurucu Üyesi ve İlk Başkanı Kimdir?

A: Hüseyin Avni Aker

B: Ahmet Suat Özyazıcı

C: Ziya Songülen

D: Ali Osman Ulusoy

Doğru Cevap: D: Ali Osman Ulusoy

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
