Toz Alerjisi Olanlar İçin Temizlik Tüyoları

Evet kabul edelim halılar evin havasını sıcak gösterir, odalara konfor katar. Ama ne yazık ki toz alerjisi olanlar için bu konfor pahalıya mal olabilir. Halılar özellikle derin dokuluysa toz akarları için adeta gizlenme cennetidir. Her gün süpürsen bile iç yüzeylerinde toz birikir. Mümkünse halı kullanımını azalt, özellikle yatak odası gibi sık vakit geçirdiğin alanlarda halısız bir yaşam tercih et. Eğer tamamen vazgeçemem diyorsan ince dokulu, yıkanabilir halılar kullanarak bir adım önde olabilirsin. Unutma her adımda burnunun düşmanı değil, dostu olsun!