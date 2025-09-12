onedio
Toplum Tarafından Kendilerine Yakıştırılmayan Mesleklerini Gururla Paylaşan Kadınlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.09.2025 - 09:53

Toplumun önemli bir kesminde hangi mesleği hangi cinsiyetin yapabileceğine dair keskin yargılar var. Hatta öğretmenlik, sağlıkçılık gibi meslekler 'bayan işi' olarak görülürken diğer meslekler kadınlara yakıştırılmıyor. Bir X kullanıcısı da bu duruma isyan etti ve meslekleri kendilerine yakıştırılmayan kadınlardan olay yerinden destek fotoğrafları düştü.

Paylaşım şöyleydi;
twitter.com

Tepkiler de böyle;
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
