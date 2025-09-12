Toplum Tarafından Kendilerine Yakıştırılmayan Mesleklerini Gururla Paylaşan Kadınlar

Toplumun önemli bir kesminde hangi mesleği hangi cinsiyetin yapabileceğine dair keskin yargılar var. Hatta öğretmenlik, sağlıkçılık gibi meslekler 'bayan işi' olarak görülürken diğer meslekler kadınlara yakıştırılmıyor. Bir X kullanıcısı da bu duruma isyan etti ve meslekleri kendilerine yakıştırılmayan kadınlardan olay yerinden destek fotoğrafları düştü.