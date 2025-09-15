Togg T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar Olacak? T10F Özellikleri ve Renkleri

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, sedan modeli T10F'i satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar oldukça ilgi gören T10X'in ardından gözler şimdi de T10F'e çevrildi. Uzun süredir beklenen T10F, bugün satışa çıkacak. Mardin, Urla gibi 9 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak olan T10F'e dair detaylar ise merakla takip ediliyor.

Peki Togg T10F ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

İşte detaylar...