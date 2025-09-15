onedio
Togg T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar Olacak? T10F Özellikleri ve Renkleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.09.2025 - 09:10

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, sedan modeli T10F'i satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar oldukça ilgi gören T10X'in ardından gözler şimdi de T10F'e çevrildi. Uzun süredir beklenen T10F, bugün satışa çıkacak. Mardin, Urla gibi 9 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak olan T10F'e dair detaylar ise merakla takip ediliyor.

Peki Togg T10F ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

İşte detaylar...

Togg T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Togg T10F bugün, 15 Eylül Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla satışa sunulacak. Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un sedan modeli T10F Türkiye'de bugün, Almanya'da ise 29 Eylül'de satışta olacak. Testleri başarıyla tamamlayan T10F, uzun süredir araba tutkunları tarafından merakla bekleniyordu. 2025'in ilk çeyreğinde satışa çıkacağı tahmin edilen T10F, öncelikle deneyim merkezlerinde ziyarete açıldı. T10F, bugün saat 10.00'dan itibaren de yeni alıcılarını bekliyor.

Togg T10F Almanya Satış Tarihi

T10F, Almanya'da 29 Eylül'de satışa çıkacak.

T10F Teknik Özellikleri

  • Menzil: 623 km (uzun menzil seçeneği ile)

  • Şarj: 28 dakika (yüzde 20'den yüzde 80'e)

  • 0 – 100 km/s: 7.5 saniye

  • Maksimum Beygir Gücü: 320 kW )Çift Motor seçeneğiyle)

RWD Arkadan İtiş:

  • Tek Motor: 160 kW

  • 0 - 100 km/s: 7.5 Saniye

  • Tork: 350 Nm

AWD 4 Tekerlekten Çekiş:

  • Çift Motor: 320 kW

  • 0 - 100 km/s: 4.1 Saniye

  • Tork: 7000 Nm

Bagaj Hacmi: 505 litre

T10F Renkleri

Togg T10F Fiyatı Ne Kadar?

Togg T10F'in yaklaşık olarak 1.7 milyon TL olması bekleniyor.

Henüz Togg T10F fiyatı resmi olarak açıklanmad. Fakat yeni modelin, Togg’un SUV modeli T10X’ten yaklaşık 100–120 bin TL daha ucuz olacağı düşünülüyor. Ayrıca T10F'te de faizsiz kredi imkanlarının sunulması bekleniyor.

Togg T10F fiyatı, bugün saat 10.00'da belli olacak.

