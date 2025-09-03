onedio
Eylül 2025 Togg Fiyat Listesi: Togg T10X ve T10F Güncel Fiyatlar 2025

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.09.2025 - 17:13

Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası olan Togg, satışa çıktığı günden bu yana sıklıkla tercih ediliyor. T10X satışları sürerken Togg'un sedan modeli olan T10F de büyük bir heyecanla bekleniyor. Eylül ayının gelmesiyle Togg'un güncel fiyatları merak konusu oldu. Togg faizsiz kredi imkanları da alıcılar tarafından araştırılıyor.

Peki Togg T10X ne kadar? T10F satış fiyatı belli oldu mu?

İşte Togg Eylül 2025 güncel fiyat listesi.

Togg Ne Kadar, Togg'a Zam Geldi mi?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) faizsiz kredi imkanlarıyla satışta. Togg'un satışta olan tek bir modeli bulunuyor. T10X modeli, özel kredi imkanlarıyla vatandaşların ilgi odağında yer alıyor. Togg sedan modeli T10F de büyük bir merakla bekleniyor.

T10X, 2024 yılının başında 1.432.600 liradan satışa sunuldu. Togg'a uzun bir süre zam yapılmamıştı fakat yapılan son ÖTV düzenlemesinin ardından Togg fiyatlarında da artış görüldü.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Togg T10X Fiyat Listesi Eylül 2025

  • V1 RWD Standart Menzil 1.862.000 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 2.172.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL

*Söz konusu fiyatlar 1 Ağustos tarihinde yayımlanmış ve 3 Eylül tarihinde alınmıştır. 

Fiyatlar, an itibariyle geçerli olup araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır.

Togg Ne Kadar Zamlandı?

Togg fiyatları Ağustos ayında zamlandı. Togg 2025 Temmuz fiyatları ise aşağıdaki gibiydi:

  • V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 TL

Eylül Togg'un fiyatlarında artış görülmedi.

Togg T10X Opsiyon Fiyatları Eylül 2025

Togg T10X opsiyon güncel fiyatları;

  • 19 inç iç jantlar 40.000 TL

  • Teknoloji ve Konfor Paketi V1 50.000 TL

  • Kış Paketi V2 25.000 TL

  • Akıllı Destek Paketi V2 30.000 TL

  • 22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2 40.000 TL

  • Panoramik Cam Tavan V1, V2 65.000 TL

  • Meridian Premium Ses Sistemi V2 65.000 TL

Anahtar teslim fiyatına ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahil; trafik sigortası ve kasko dahil değildir.

TOGG T10X Özellikleri Neler?

  • Motor Gücü:160 kW

  • Beygir Gücü:218 HP

  • Tork:350 Nm

  • Azami Hız:180 km/s

  • 0-100 km/s:7.8 saniye

  • Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km

  • Ağırlık:2126 kg

  • Bagaj Hacmi:441 litre

  • Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Togg T10F Fiyatı Ne Kadar?

T10F'in satış fiyatı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Togg'un sedan modeli T10F'in yakın zamanda satışa çıkması bekleniyor. Son olarak Eylül ayının sonunda satışa çıkacağı açıklanan T10F'in fiyatı da merakla bekleniyor.

Togg'un yeni sedan modeli T10F'in 1.3 milyon civarı bir fiyata satışa çıkacağı tahmin ediliyordu. Fakat ÖTV zammı sonrasında fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.

T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak?

T10F satışlarının 2025'in ilk çeyreğinde başlayacağı belirtiliyordu. Fakat T10F satışa çıkmadı.

Öte yandan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 'Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız.' açıklamasında bulunmuştu. 

Son iddilara göre T10F Eylül ayının sonunda satışa çıkacak.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
