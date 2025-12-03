TKPAY İncelemesi: Uçuş Öncesinden Varışa Kadar Seyahatleri Ne Kadar Kolaylaştırıyor?

TKPAY, Türk Hava Yolları güvencesiyle sunulan yeni bir dijital cüzdan ve ödeme sistemi. Sadece bilet alımı değil; mil dönüşümü, harcamalar, para transferi, iade süreçleri, günlük harcamalar gibi pek çok ödeme ihtiyacını tek çatı altında topluyor. Biz de “uçuş öncesinden varışa kadar” deneyimi test ettik: Avantajları, sınırlamaları ve kimlere daha uygun olduğuna dair izlenimlerimiz aşağıda.