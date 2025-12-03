onedio
TKPAY İncelemesi: Uçuş Öncesinden Varışa Kadar Seyahatleri Ne Kadar Kolaylaştırıyor?

03.12.2025 - 12:17

TKPAY, Türk Hava Yolları güvencesiyle sunulan yeni bir dijital cüzdan ve ödeme sistemi. Sadece bilet alımı değil; mil dönüşümü, harcamalar, para transferi, iade süreçleri, günlük harcamalar gibi pek çok ödeme ihtiyacını tek çatı altında topluyor. Biz de “uçuş öncesinden varışa kadar” deneyimi test ettik: Avantajları, sınırlamaları ve kimlere daha uygun olduğuna dair izlenimlerimiz aşağıda.

Avantajlar

- Tek platformda toplu yönetim

Bilet satın almak, mil çevirmek, bakiye yüklemek, harcama yapmak, iade almak gibi tüm işlemler tek bir uygulama / cüzdan üzerinden yapılabiliyor. 

- Mil → TL dönüşümü ve anında kullanım

Sadakat programınız varsa millerinizi anında TL’ye çevirip harcayabilmek büyük bir esneklik sunuyor.

- Bilet ödemelerinde TK Para kazanma ve harcamalarda nakit iade avantajı

TKPAY ile yapılan bilet ödemelerinde %10 TK Para kazanılıyor, günlük harcamalarda ise %40’a varan nakit iade imkanı sunuluyor.

- Çok dövizli hesap ve uluslararası kullanım potansiyeli

TRY, EUR, USD, GBP gibi para birimleri ile hesap açılabiliyor; bu da yurt içi ve yurt dışı yolculuklarda avantaj sağlıyor. 

- Hızlı para transferi ve temassız ödeme opsiyonları

EFT/havale ya da banka/kart ile bakiye yükleyip, temassız/QR/dijital kart ile ödeme yapmak mümkün. 

- Ödeme ve iade süreçlerinde sadeleşme

Bilet iadesi veya ödeme değişikliği gibi işlemlerde dijital cüzdan kolaylığı büyük rahatlık sağlıyor.

Bilmeniz Gerekenler

Her dijital çözüm gibi TKPAY’in de avantajlarının yanında bilmeniz gereken bazı detayları var:

  • Sistemi aktif kullanabilmek için Miles&Smiles üyeliği gerekiyor.

  • Harcama yapabilmek için önceden bakiye yüklenmesi gerekiyor.

  • Bazı kampanya, özel ödül biletleri veya mil tabanlı işlemlerde kullanım sınırları olabiliyor.

  • Cüzdan bakiyesi uzun süre kullanılmazsa geçerlik koşullarına dikkat etmek gerekebiliyor.

Bu noktalar, sistemi aktif ve verimli kullanmak isteyenler için bilinmesi gereken detaylar olarak öne çıkıyor.

Kimler İçin Daha Uygun?

TKPAY özellikle şu yolcu profilleri için cazip bir çözüm sunuyor:

  • Sık seyahat edenler

  • Milllerini sadece biriktiren değil, kullanmak isteyenler

  • Harcamalarını dijital ortamda tek noktadan yönetmek isteyenler

  • Yurt dışına çıkan ve çok para birimi ile işlem yapanlar

  • Ödeme süreçlerinde hız ve kontrol isteyenler

TKPAY, klasik “bir ödeme uygulaması” olmanın ötesinde, seyahat odaklı bir finansal çözüm olarak konumlanıyor. Bilet alımından mil kullanımına, harcamadan iade süreçlerine kadar pek çok adımı sadeleştirmesi, özellikle sık uçan yolcular için ciddi bir konfor alanı yaratıyor.

Türk Hava Yolları'nın yeni dijital ödeme sistemi TKPAY, seyahati yalnızca bir uçuş deneyimi olmaktan çıkarıp dijital olarak yönetilebilir bir yolculuğa dönüştürüyor.

Ödeme, mil kullanımı, iade ve bakiye gibi süreçlerin tek platformda toplanması, hem zamandan kazandırıyor hem de seyahatin kontrolünü yolcunun eline veriyor. THY yolculuklarını daha akıllı ve daha konforlu geçirmek isteyenler için TKPAY, güçlü bir dijital yardımcı olarak öne çıkıyor.

