Ticari Araba Fiyat Listesi Eylül 2025! Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Citroen Ticari Araç Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
12.09.2025 - 09:05

Ticari otomobil pazarının en çok tercih edilen marka ve modellerinin Eylül ayı fiyatları belli oldu. Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, ToyotaPeugeot, Citroen, Nissan ve Renault gibi dünyaca ünlü otomobil üreticilerinin popüler modellerinin yer aldığı liste, geniş fiyat aralığıyla hemen her kitleye hitap etmeye hazır. Kobilerin ihtiyacına uygun sayısız model arasından adından söz ettirmeyi başaranları ise sizin için derledik. Geçtiğimiz aya göre zamlanan fiyatlarıyla ticari otomobillerin fiyatları bu ay 1.046.200 TL'den başlayıp 4.631.500 TL'ye kadar ulaşıyor. 

Peki, Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault hafif ticari araçları Eylül ayında ne kadar oldu? 

Not: Fiyatlar, markaların resmi internet sitelerinden alınmıştır. 

İşte, hafif ticari araçların Eylül ayı fiyatları...

Volkswagen Caddy Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Caddy 2.0 TDI 122 PS Style DSG 2.010.000 TL 

  • Caddy 2.0 TDI 122 PS Life DSG 1.806.000 TL 

Volkswagen Caddy Cargo Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG 1.470.000 TL 

  • Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG 1.495.000 TL

Fiat Doblo Combi Fiyat Listesi Eylül 2025

Fiat Doblo Combi Standart Easy Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Easy 1.2 110 HP PureTech E6.4 Easy Manuel Benzin - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.254.900 TL

  • Easy 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Easy Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.439.900 TL

  • Easy 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Easy Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.544.900 TL

Fiat Doblo Combi Standart Premio Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Premio Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.554.900 TL

  • Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Premio Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.659.900 TL

Fiat Doblo Combi Standart Premio Plus Easy Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Premio Plus Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.809.900 TL

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Trend Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin - 1.222.000 TL

  • Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin - 1.318.300 TL

  • Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin - 1.435.100 TL

  • Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin - 1.571.900 TL

  • Active Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin - 1.646.300 TL

  • Trend Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.397.500 TL

  • Deluxe Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.506.200 TL

  • Titanium Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.635.300 TL

  • Active Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.713.500 TL

  • Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin - 1.429.100 TL

Peugeot Rifter Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Yeni Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT - 1.513.000 TL

  • Yeni Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 - 1.739.500 TL 

  • Yeni Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 - 1.890.000 TL

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.607.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 You (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.515.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.659.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.778.000 TL

Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Van (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.232.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.309.000 TL

Opel Combo Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.5 130 HP Dizel MT6 Essential - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.440.000 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Esential - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.537.000 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.717.000 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.836.000 TL

Renault Express Van Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Joy 1.5 Blue dCi 95 bg - 2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.165.000 TL

Toyota Proace City Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T - Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.487.500 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T - Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.661.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T - Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.698.500 TL

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.5 D 100 HP Vision - Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.078.500 TL

  • 1.5 D 100 HP Dream - Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.127.500 TL

Ford Yeni Transit Kamyonet Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.484.300 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.581.000 TL

  • Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.918.100 TL

  • Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.729.600 TL

  • Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.665.800 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.043.300 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.854.800 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 2.277.600 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 2.089.100 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.762.500 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.075.500 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.136.100 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.431.700 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Luton Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.459.900 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 2.381.100 TL

  • Tek Kabin (Ambulans, Jumbo Şasi), 425ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.432.600 TL

  • Çift Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.110.700 TL

  • Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.248.400 TL

  • Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.384.800 TL

  • Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.475.900 TL

  • Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.449.000 TL

  • Çift Kabin (Jumbo Şasi), 500ELD, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 3.088.000 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 500ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 2.599.100 TL

Fiat Ducato Van Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 11,5m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.701.900 TL

  • 13m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.716.900 TL

  • 15m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.766.900 TL

  • 17m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.781.900 TL

  • 15m³ 2.2 180 Hp E6D Final A/T Maxi 8 İleri Tam Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.876.900 TL

  • 15m³ 2.2 180 Hp E6D Final A/T Maxi Karavan Paketli 8 İleri Tam Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.896.900 TL

Ford Yeni Transit Van Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.681.700 TL

  • Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.579.100 TL

  • Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel - 1.808.500 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.859.400 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.713.200 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel - 1.928.200 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.887.600 TL

  • Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.933.500 TL

  • Limited Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.039.300 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.161.500 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.189.700 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 1.739.800 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel - 1.958.200 TL

  • Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.017.600 TL

  • Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 2.271.000 TL

  • Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.097.900 TL

  • Trend Van (Jumbo Şasi), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.070.900 TL

  • Trend Van (Jumbo Şasi), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 2.481.200 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 410L MT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.908.500 TL

  • Trend Van (Uzun Şasi), 410L AT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 3.274.000 TL

  • Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.162.800 TL

  • Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel - 2.243.700 TL

  • Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.248.900 TL

  • Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel - 2.333.000 TL

  • Deluxe Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.269.300 TL

  • Trend Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.222.600 TL

  • Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.322.500 TL

  • Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.345.700 TL

  • Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 2.581.100 TL

Toyota Hilux Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 2.275.000 TL 

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 3.607.500 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 3.874.000 TL

  • 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 4.631.500 TL

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.046.200 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.221.300 TL I KOBİ'lere Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.171.300 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.327.400 TL I KOBİ'lere Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.277.400 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.395.500 TL I KOBİ'lere Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.345.500 TL

  • EV L1 Tekna+ 1.912.600 TL

  • EV L2 Tekna 1.892.300 TL

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Eylül 2025

  • EV Designpack 2.156.700 TL

  • EV Platinum 2.202.600 TL

