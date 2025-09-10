Alfa Romeo Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

İtalyan otomobil devi Alfa Romeo, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Zarif İtalyan tasarımları, motor gücü ve kalitesi ile 1910 yılından beri otomobil tutkunlarının gözdesi olan Alfa Romeo, Milano'da kuruldu. Marka, sportif ruhu ve lüks çizgisiyle ilk günden beri segmentinin fark yaratmayı başarıyor. Güncellenen fiyatları ise Eylül ayında da sıfır otomobil almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Eylül ayı fiyatları