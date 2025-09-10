onedio
Alfa Romeo Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 20:03

İtalyan otomobil devi Alfa Romeo, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Zarif İtalyan tasarımları, motor gücü ve kalitesi ile 1910 yılından beri otomobil tutkunlarının gözdesi olan Alfa Romeo, Milano'da kuruldu. Marka, sportif ruhu ve lüks çizgisiyle ilk günden beri segmentinin fark yaratmayı başarıyor. Güncellenen fiyatları ise Eylül ayında da sıfır otomobil almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Alfa Romeo Elettrica, Ibrida,  Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Eylül ayı fiyatları

Kaynak: https://www.alfaromeo.com.tr/
Alfa Romeo Fiyat Listesi

Avrupa'nın popüler spor otomobil markası Alfa Romeo, Eylül ayı fiyatlarını açıkladı. 1910 yılında kurulan ve 1986 yılında Fiat bünyesinde yerini alan otomotiv devi tarafından duyurulan 'Tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listelerini' aşağıda bulabilirsiniz.  

Uyarı: Fiyatlar, opsiyonlara ve dönemlik kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Eylül 2025

  • TI 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 TI DCT (Otomatik) Dizel - 3.100.888 TL

  • Tributo 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Tributo DCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 3.300.866 TL

Alfa Romeo Tonale 2024 Model Fiyat Listesi 

  • TI 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 TI DCT (Otomatik) Dizel 2.766.550 TL

  • Speciale 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Speciale DCT (Otomatik) Dizel 3.153.887 TL

  • Speciale 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Speciale TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit 3.267.809 TL

  • Tributo 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Tributo TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit 3.296.944 TL

  • Tributo 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Tributo DCT (Otomatik) Dizel 3.165.000 TL

(Tavsiye Edilen Eylül Ayı Nakit Özel Fiyatları)

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Junior Elettrica Speciale 4x2 Speciale Elektrik (Model Yılı: 2025) - 2.228.890 TL

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Junior Ibrida Speciale 4x2 Speciale Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit - 2.274.570 TL 

  • Junior Ibrida 4x2 Ibrida Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit - 2.048.348 TL 

Alfa Romeo Junior Ibrida 2024 Model Fiyat Listesi

  • Junior Ibrida Speciale 4x2 Speciale Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit 1.899.000 TL

