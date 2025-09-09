onedio
DS Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

DS Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
09.09.2025 - 14:47

Fransız otomobil devi DS, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. 2014'te Citroen'den ayrılarak 2018 yılında PSA bünyesinde faaliyete başlayan DS, Peugeot tarafından denetleniyor. Marka avantajlı fiyatlarıyla son zamanlarda adından daha sık söz ettiriyor. Ülkemizde de rakipleri arasında tercih edilen DS 7 modeliyle popülerliğini artırıyor. Peki, DS 4, 7 ve 9'un Eylül ayında güncellenen fiyatlarıyla ne kadar oldu? 

İşte, DS'nin Eylül ayı fiyatları

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
DS Fiyat Listesi

DS Fiyat Listesi

Fransız otomotiv üreticisi DS, 9 Eylül'den itibaren geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler otomobillerinden DS 4, Ağustos ayında 2.603.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyordu. Eylül ayında ise 2.670.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

DS tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıda bulabilisiniz. Fiyatlar, dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

DS 4 Fiyat Listesi Eylül 2025

DS 4 Fiyat Listesi Eylül 2025

DİZEL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2025) - 2.670.500 TL

DS 7 Fiyat Listesi Eylül 2025

DS 7 Fiyat Listesi Eylül 2025

DS 7 Dizel Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2025) 3.640.000 TL

DS 7 Şarj Edilebilir Hibrit Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 (Model Yılı: 2025) - 4.299.000 TL

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
