MG Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

09.09.2025 - 11:19

Morris Garages (MG), Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. 1924 yılında kurulan ve üstü açık çift kapılı spor modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran MG, 2007'den beri SAIC Motor çatısı altında faaliyet gösteriyor. Dünyaca ünlü marka, son yıllarda Euro NCAP tarafından 5 yıldıza layık görülen SUV modelleri ile Türkiye'de de popülerliğini artırıyor. Peki Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Eylül ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
MG Fiyat Listesi

Morris Garages, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden MG Yeni HS, Ağustos ayında 2.285.000 TL'den başlayan stoklarla sınırlı kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunulmuştu. Eylül ayında ise 2.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 

MG tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

MG Yeni HS Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Yeni HS Benzin - 2.585.000 TL I Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.535.000 TL

MG7 Passion Fiyat Listesi Eylül 2025

  • MG7 Passion Benzin - 2.695.000 TL

MG7 Excellence Fiyat Listesi Eylül 2025

  • MG7 Excellence Benzin - 2.945.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - 3.040.000 TL

MG4 X Power Fiyat Listesi Eylül 2025

MG Marvel R Performance Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Marvel R Performance Elektrik - 2.990.000 TL I Kampanyalı MG Ready Fiyatı: 2.690.000 TL 

