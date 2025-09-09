MG Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Morris Garages (MG), Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. 1924 yılında kurulan ve üstü açık çift kapılı spor modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran MG, 2007'den beri SAIC Motor çatısı altında faaliyet gösteriyor. Dünyaca ünlü marka, son yıllarda Euro NCAP tarafından 5 yıldıza layık görülen SUV modelleri ile Türkiye'de de popülerliğini artırıyor. Peki Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Eylül ayı fiyat listesi