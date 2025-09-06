Cupra Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Cupra, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır sportif ve şık tasarımları ile otomotiv dünyasının popüler markaları arasında yerini alan Cupra, 2018 yılında İspanyol otomobil üreticisi SEAT'tan ayrılmıştı. Rekabetçi fiyatları ile otomobil tutkunlarının dikkatlerini üzerine çeken marka, Eylül ayında da güncellen fiyatları ile adından söz ettirecek gibi görünüyor. Peki, Ateca, Born, Leon ve Formentor ne kadar oldu?

İşte, Cupra'nın Eylül ayı fiyat listeleri