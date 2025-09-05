Seat Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanyol otomobil devi SEAT, Eylül ayı fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından 1950 yılında kurulan marka, günümüzde Volkswagen AG çatısı altında faaliyet gösteriyor. SEAT'ın popüler otomobil modellerinden İbiza Eylül ayında 1.715.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla bir kez daha otomobil tutkunlarının dikkatlerini üzerine çekmeye hazırlanıyor. Peki, Eylül ayında Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu?

İşte Seat'ın Eylül ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi