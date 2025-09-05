onedio
Seat Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.09.2025 - 13:40

İspanyol otomobil devi SEAT, Eylül ayı fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından 1950 yılında kurulan marka, günümüzde Volkswagen AG çatısı altında faaliyet gösteriyor. SEAT'ın popüler otomobil modellerinden İbiza Eylül ayında 1.715.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla bir kez daha otomobil tutkunlarının dikkatlerini üzerine çekmeye hazırlanıyor. Peki, Eylül ayında Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Seat'ın Eylül ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
Seat Fiyat Listesi

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, 3 Eylül'den itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Seat İbiza, bu ay 1.715.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Markanın popüler modellerinden Seat Arona ise 1.685.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

SEAT tarafından belirlenen 'Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarına' aşağıda yer verdik. 

Uyarı: Fiyatlar, dönemlik kampanyalar gibi opsiyonlara bağlı olarak da değişiklik gösterebilir.

Seat İbiza Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.685.000 TL 

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1.795.000 TL

Seat Leon Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG FR - 2.150.000 TL 

  • 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR - 2.920.000 TL

Seat Arona Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.685.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1.795.000 TL

Seat Ateca Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Xperience - 2.575.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSGFR 'Dark Edition' - 2.830.000 TL

