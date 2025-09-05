Ford Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, 4 Eylül'den itibaren geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan marka, yıllardır ödün vermediği kalite anlayışı ve motor gücüyle otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor. Aynı zamanda Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli otomotiv şirketi olarak da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin fiyatları Eylül 2025'te ne kadar oldu?

İşte, Ford'un Eylül ayı kampanyaları ve fiyat listesi