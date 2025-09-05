onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ford Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Ford Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.09.2025 - 12:12

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, 4 Eylül'den itibaren geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan marka, yıllardır ödün vermediği kalite anlayışı ve motor gücüyle otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor. Aynı zamanda Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli otomotiv şirketi olarak da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin fiyatları Eylül 2025'te ne kadar oldu?

İşte, Ford'un Eylül ayı kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ford Fiyat Listesi Eylül 2025

Ford Fiyat Listesi Eylül 2025

Amerikalı otomobil devi Ford, 4 Eylül'den itibaren geçerli olacak fiyatlarını açıkladı. Ford'un resmi internet sitesinde yayınlanan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. 

Son dönemlerin dikkat çeken otomobillerinden Puma Gen-E, Ağustos ayında olduğu gibi bu ay da 1.936.900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu.

Ford Kuga Fiyat Listesi Eylül 2025

Ford Kuga Fiyat Listesi Eylül 2025

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X - 3.022.500 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line - 2.878.300 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.539.400 TL

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Eylül 2025

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Eylül 2025

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium - 1.516.700 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium - 1.803.100 TL 

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X - 1.991.700 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Eylül 2025

Ford Focus Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.160.400 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.271.000 TL

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Eylül 2025

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Eylül 2025
  • Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik - 1.936.900 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Eylül 2025

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.104.600 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.645.600 TL

Ford Yeni Elektrikli Journey Courier Fiyat Listesi Eylül 2025

Ford Yeni Elektrikli Journey Courier Fiyat Listesi Eylül 2025
  • Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium - 1.942.800 TL

Ford Ranger Fiyat Listesi Eylül 2025

Ford Ranger Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel XLT - 4.346.700 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak - 5.004.600 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak X - 5.790.400 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel XLT - 4.061.200 TL

  • 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak - 6.089.900 TL

Ford Capri Fiyat Listesi Eylül 2025

Ford Capri Fiyat Listesi Eylül 2025
  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium - 2.289.200 TL

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Eylül 2025

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Eylül 2025

  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Select - 2.050.600 TL 

  • SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium - 2.169.900 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ford Edge Fiyat Listesi Eylül 2025

Ford Edge Fiyat Listesi Eylül 2025

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin SEL - 3.956.000 TL

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 4.656.000 TL

(Model Yılı: 2024)

Ford Bronco Sport Fiyat Listesi Eylül 2025

Ford Bronco Sport Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Big Bend SUV, 1.5L EcoBoost 184PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.116.800 TL

  • Outer Banks SUV, 1.5L EcoBoost 184PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.750.100 TL

(Model Yılı: 2023)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın