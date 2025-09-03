Citroen Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Fransız otomobil üreticisi Citroen, Eylül ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını duyurdu. 2021 yılında Stellantis çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Citroen, yenilenen Ami, C4X ve C3 Aircross modelleriyle segmentinde öne çıkmayı başardı. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri arasına girmeyi başaran C serisinin elektrikli, hybrid ve air-cross modelleri Eylül ayında da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Citroen C3, C4, C5, Ami, Aircross ve C-Elysee'nin fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Citroen'in Eylül ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
Citroen Fiyat Listesi: Eylül 2025
Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Eylül 2025
Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Eylül 2025
Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Eylül 2025
Citroen C4 X Fiyat Listesi Eylül 2025
Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Eylül 2025
Citroen C4 Fiyat Listesi Eylül 2025
Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Eylül 2025
Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Eylül 2025
Citroen Yeni Ami Fiyat Listesi Eylül 2025
Citroen Berlingo Fiyat Listesi Eylül 2025
Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Eylül 2025
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
