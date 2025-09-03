Citroen Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Eylül ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını duyurdu. 2021 yılında Stellantis çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Citroen, yenilenen Ami, C4X ve C3 Aircross modelleriyle segmentinde öne çıkmayı başardı. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri arasına girmeyi başaran C serisinin elektrikli, hybrid ve air-cross modelleri Eylül ayında da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Citroen C3, C4, C5, Ami, Aircross ve C-Elysee'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Eylül ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi