Dacia Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
03.09.2025 - 21:04

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Adını Romalıların bölgeye verdiği Dacia adından alan marka, 1966 yılından kuruldu. 1999 yılında ise Renault bünyesinde faaliyete başladı. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri arasında yer almayı başaran Sandero Stepway ve maceracı ruhu ile Jogger, SUV segmentinde adından söz ettiriyor. Peki, Dacia Sandero Stepway ve Jogger'ın güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Dacia'nın Eylül ayına özel güncel fiyat listesi

Dacia Fiyat Listesi

Dacia, 3 Eylül'den itibaren geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Renault çatısı altında faaliyet gösteren Dacia'nın 'Önerilen Anahtar Teslim Fiyat Listelerini' ise aşağıda bulabilirsiniz.

Uyarı: Fiyatlar, dönemlik kampanyalar ve ek seçeneklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.325.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.417.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Extreme ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.580.000 TL 

  • Extreme 110 bg 7 koltuklu 1.585.000 TL 

  • Extreme ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.609.000 TL

