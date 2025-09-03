Dacia Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Adını Romalıların bölgeye verdiği Dacia adından alan marka, 1966 yılından kuruldu. 1999 yılında ise Renault bünyesinde faaliyete başladı. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri arasında yer almayı başaran Sandero Stepway ve maceracı ruhu ile Jogger, SUV segmentinde adından söz ettiriyor. Peki, Dacia Sandero Stepway ve Jogger'ın güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Dacia'nın Eylül ayına özel güncel fiyat listesi