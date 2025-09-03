onedio
Toyota Fiyat Listesi Eylül 2025! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.09.2025 - 22:33

Japon otomobil devi Toyota, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Güvenilirliği ve kalitesiyle yıllardır Avrupa'nın en çok tercih edilenleri arasında yerini alan Toyota, motor gücüyle ve son yıllarda ön plana çıkan SUV hibrit modelleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'de de en çok satanlar listesinde yerini alan Toyota, Eylül ayında geçerli olacak fiyatlarıyla da adından söz ettirmeye hazır. 

Peki Eylül ayında Corolla, Yeni Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado ne kadar oldu? 

İşte, Toyota'nın Eylül kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
Toyota Fiyat Listesi

Japon otomobil üreticisi Toyota, 1 Eylül'den itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Dünyanın en değerli otomobil markalarından biri olan Toyota tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatları' aşağıda yer alıyor. 

Uyarı: Fiyatlar, kampanyalara ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.718.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.780.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.856.500 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.958.500 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.126.000 TL

(Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yenilenen Corolla Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.197.500 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.242.000 TL - Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatları: 2.180.500 TL 

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.255.500 TL - Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatları: 2.190.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.333.500 TL - Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatları: 2.200.000 TL 

(Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar)

Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.072.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.182.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.544.500 TL

(Tavsiye Edilen Lansmana Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar*)

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.100.000 TL I Kampanyalı Fiyat - 1.950.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.347.000 TL I Kampanyalı Fiyat - 2.276.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.436.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.714.000 TL I Kampanyalı Fiyat - 2.559.000 TL

(Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar)

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.936.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.217.000 TL

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** 2.217.000 TL 

(Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.032.000 TL

  • 1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT 2.204.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 2.230.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack 130 HP e-CVT* 2.383.500 TL 

(Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.720.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.999.500 TL

(Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 10.920.000 TL

(Tavsiye Edilen Liste Fiyatı)

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 4.554.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 GR SPORT e-CVT 4.824.000 TL 

(Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Hilux Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 2.275.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 3.607.500 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 3.874.000 TL

  • 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T 4.631.500 TL 

(Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.487.500 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.661.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.698.500 TL

(Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.5 D Vision M/T 1.078.500 TL

  • 1.5 D Dream M/T 1.127.500 TL

(Tavsiye Edilen Eylül Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
