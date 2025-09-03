BMW Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi BMW, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır değişmeyen kalite anlayışıyla lüks ve konforu bir araya getiren BMW, otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor. Markanın klasikleşen modelleri ise güncellenen fiyatlarıyla Eylül ayında da dikkatleri üzerine çekmeye hazır. Peki, BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin Eylül ayı güncel fiyat listesi