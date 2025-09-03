onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Audi Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Audi Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.09.2025 - 21:03

Alman otomobil devi Audi, Eylül ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını duyurdu. Yıllardır lüks ve konforu bir araya getiren Audi, otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yer alıyor. Markanın popüler otomobillerinden A3, Ağustos ayında 2.938.440 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, bu ay 3.000.684 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. Fiyat listelerinde bu ay, Yeni e-tron GT'de yerini aldı. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Audi'nin Eylül ayı güncel fiyatları

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi Güncel Fiyat Listesi

Alman otomobil devi Audi, 3 Eylül'den itibaren geçerli olan fiyatlarını duyurdu. Eylül ayında markanın tercih edilen A3 serisi, 3.000.684 TL'den, Q4 e-tron ise 3.840.030 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Audi tarafından açıklanan, 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda yer alıyor. Fiyatların dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilceğini ise unutmayınız!

Audi A3 Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi A3 Fiyat Listesi Eylül 2025

  • A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3.000.684 TL 

  • A3 allstreet TFSI 110 kW S tronic 3.571.117 TL 

  • A3 Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic 3.150.936 TL

Audi A5 Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi A5 Fiyat Listesi Eylül 2025

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 6.136.182 TL 

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 6.365.250 TL

Audi A6 Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi A6 Fiyat Listesi Eylül 2025

  • A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 7.343.308 TL

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 7.250.839 TL

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Eylül 2025

  • A6 Avant e-tron 6.750.781 TL 

  • A6 Sportback e-tron 6.750.781 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Audi A6 Avant Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi A6 Avant Fiyat Listesi Eylül 2025
  • A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 8.003.847 TL

Audi A7 Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi A7 Fiyat Listesi Eylül 2025
  • A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic. 10.217.188 TL

Audi A8 Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi A8 Fiyat Listesi Eylül 2025

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. 24.753.180 TL 

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 20.683.703 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi Q2 Fiyat Listesi Eylül 2025
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 3.164.343 TL

Audi Q3 Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi Q3 Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic. 4.284.492 TL

  • Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic. 4.659.996 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Audi Q4 40 e-tron 3.840.030 TL 

  • Audi Q4 Sportback 40 e-tron 3.977.670 TL

Audi Yeni Q5 Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi Yeni Q5 Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Audi Yeni Q5 TDI quattro 150 kW S tronic 7.013.412 TL

  • Audi Yeni Q5 Sportback TDI quattro 150 kW S tronic 7.528.896 TL

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Q6 SUV e-tron quattro 7.789.620 TL 

  • Q6 Sportback e-tron quattro 7.967.574 TL

Audi Q7 Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi Q7 Fiyat Listesi Eylül 2025
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 9.796.539 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi Q8 Fiyat Listesi Eylül 2025
  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 11.324.912 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Audi Yeni e-tron GT Fiyat Listesi Eylül 2025

Audi Yeni e-tron GT Fiyat Listesi Eylül 2025
  • Yeni e-tron GT quattro 10.271.862 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın