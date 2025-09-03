Audi Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Audi, Eylül ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını duyurdu. Yıllardır lüks ve konforu bir araya getiren Audi, otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yer alıyor. Markanın popüler otomobillerinden A3, Ağustos ayında 2.938.440 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, bu ay 3.000.684 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. Fiyat listelerinde bu ay, Yeni e-tron GT'de yerini aldı. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu?

İşte, Audi'nin Eylül ayı güncel fiyatları