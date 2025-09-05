onedio
Volkswagen Fiyat Listesi Eylül 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.09.2025 - 13:33

Alman otomobil devi Volkswagen, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Lüks ve konfor denilince akla ilk gelen markalar arasında yerini alan Volkswagen, klasikleşen modelleri kadar yeni modelleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemlerde ise D segment SUV modeli Tayron ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda fiyat listelerinde yerini alan Yeni Tayron, bu ay 3.221.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Volkswagen'in Eylül ayı güncel fiyatları

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
Volkswagen Fiyat Listesi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 4 Eylül'den itibaren geçerli olacak 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' duyurdu. Markanın D segment SUV modeli Yeni Tayron, Ağustos ayında 3.127.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunulmuştu. Bu ay ise 3.221.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 

Uyarı: Volkswagen tarafından belirlenen fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, dönemlik kampanyalara ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. 

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 1.729.000 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 1.891.000 TL 

  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 2.087.000 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 2.520.000 TL

Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Eylül 2025

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life - 1.997.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.231.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.364.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.591.000 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 1.848.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.160.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.569.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.680.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 2.736.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 2.926.000 TL

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 1.981.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - 2.354.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - 2.803.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 2.979.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 3.178.000 TL

Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Yeni Golf 2.0 TSI 265 PS DSG GTI - 4.567.000 TL

Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Golf R 2.0 TSI 333 PS 4MOTION DSG R - 6.199.000 TL

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Eylül 2025

  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life - 2.336.000 TL

  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 2.763.000 TL

  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 3.078.000 TL

Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 2.988.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 3.653.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.101.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 5.498.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 5.818.000 TL

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.221.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 3.309.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.120.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 4.212.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.396.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 4.488.000 TL

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Eylül 2025

  • ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure - 2.339.000 TL

Volkswagen Passat Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 3.162.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 3.591.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 4.196.000 TL

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.312.000 TL

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.332.000 TL 

  • Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.370.000 TL 

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.485.000 TL

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Eylül 2025

  • ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S - 4.094.000 TL

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance - 9.943.000 TL

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line - 10.450.000 TL

Elif ÇAMLIBEL
