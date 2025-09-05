onedio
Haberler
Yaşam
Otomobil
Nissan Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Nissan Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Nissan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.09.2025 - 13:38

Japon otomobil devi Nissan, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Türkiye'de en çok satan otomobiller listesinde yerini alan Nissan, son yıllarda SUV segmentinde öne çıkan Qashqai ile adından söz ettiriyor. Markanın popüler otomobillerinden Qashqai, bu ay 1.899.000 TL'den başlayan nakit alımda indirimli kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunuldu. Peki, Eylül ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu? 

İşte, Nissan'ın Eylül ay güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Nissan Fiyat Listesi: Eylül 2025

Nissan Fiyat Listesi: Eylül 2025

Japon otomobil üreticisi Nissan, 1 Eylül'den itibaren geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Nissan Qashqai, bu ay 1.899.000 TL'den başlayan indirimli fiyatları ile satışa sunuldu. 

Marka tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. 

Uyarı: Fiyatlar, dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Eylül 2025

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.212.200 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.899.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.863.400 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.763.400 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.005.500 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.005.500 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 3.063.800 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.063.800 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 4x4 3.163.200 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.163.200 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.093.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.093.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.192.700 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.192.700 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.217.700 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.217.700 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.317.100 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.317.100 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Eylül 2025

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Eylül 2025

  • e-POWER Skypack 3.094.700 TL

  • e-POWER N-Design 3.205.400 TL

  • e-POWER Platinum 3.292.500 TL

  • e-POWER Platinum Premium 3.416.100 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları)

Nissan Juke Fiyat Listesi Eylül 2025

Nissan Juke Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.549.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.549.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.806.800 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.806.800 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 1.889.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.889.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design - Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.052.600 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport - Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.052.600 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium - Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.122.200 TL

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Eylül 2025

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 3.619.000 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.519.000 TL

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 4.071.700 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.771.700 TL

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Eylül 2025

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Eylül 2025

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.046.200 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.221.300 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.171.300 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.327.400 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.277.400 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.395.500 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.345.500 TL

  • EV L1 Tekna+ 1.912.600 TL

  • EV L2 Tekna 1.892.300 TL

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Eylül 2025

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Eylül 2025

  • EV Designpack 2.156.700 TL

  • EV Platinum 2.202.600 TL

