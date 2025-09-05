Nissan Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Japon otomobil devi Nissan, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Türkiye'de en çok satan otomobiller listesinde yerini alan Nissan, son yıllarda SUV segmentinde öne çıkan Qashqai ile adından söz ettiriyor. Markanın popüler otomobillerinden Qashqai, bu ay 1.899.000 TL'den başlayan nakit alımda indirimli kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunuldu. Peki, Eylül ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?
İşte, Nissan'ın Eylül ay güncel fiyat listesi
Nissan Fiyat Listesi: Eylül 2025
Nissan Qashqai Fiyat Listesi Eylül 2025
Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Eylül 2025
Nissan Juke Fiyat Listesi Eylül 2025
Nissan X-Trail Fiyat Listesi Eylül 2025
Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Eylül 2025
Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Eylül 2025
