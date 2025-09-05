Suzuki Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Japon otomobil devi Suzuki, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Motor performansı ve hibrit modelleriyle yıllardır otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yer alan Suzuki, SUV hibrit modelleriyle ön plana çıkıyor. Son dönemlerde ise özellikle Vitara ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Eylül ayında Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?
İşte, Suzuki'nin Eylül ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
Suzuki Eylül 2025 Fiyat Listesi
Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2025
Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2025
Suzuki Vitara Fiyat Listesi Eylül 2025
