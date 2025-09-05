onedio
Suzuki Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Suzuki Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.09.2025 - 13:44

Japon otomobil devi Suzuki, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Motor performansı ve hibrit modelleriyle yıllardır otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yer alan Suzuki, SUV hibrit modelleriyle ön plana çıkıyor. Son dönemlerde ise özellikle Vitara ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Eylül ayında Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Eylül ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Suzuki Eylül 2025 Fiyat Listesi

Japon otomobil devi Suzuki, 1 Eylül'den itibaren geçerli 'Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını' duyurdu. Markanın popüler otomobil modellerinden Vitara, bu ay 1.940.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Suzuki'nin kampanyalı fiyatları ise dikkatleri üzerine çekti. 

Suzuki tarafından belirlenen 'Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. 

Uyarı: Fiyatlar, kampanya ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 1.490.000 TL

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 1.520.000 TL

  • Swift 1.2 MHEV CVT Pulse (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 1.580.000 TL 

  • Swift 1.2 MHEV CVT Pulse (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 1.610.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2025

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 2.100.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.050.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 2.240.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.190.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 2.210.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.160.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 2.350.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.300.000 TL

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Eylül 2025

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.990.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 1.940.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 2.030.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 1.980.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 2.130.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.080.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 2.170.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.120.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 2.130.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.080.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 2.170.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.120.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 2.270.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.220.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 2.310.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.260.000 TL

