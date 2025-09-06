BYD Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çinli otomobil üreticisi BYD, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. 2023 yılının Aralık ayında ATTO 3 modeli ile Türkiye pazarında yerini alan BYD, kısa zamanda en çok satanlar listesine girmeyi başardı. Peş peşe satış rekorları kıran markanın Çin teknolojisini ülkemize taşıyan modelleri Dolphin, Seal ve Han modelleri de hızla otomobil tutkunlarının dikkati üzerine çekmeyi başardı. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV bu ay ne kadar oldu?

İşte BYD'nin Eylül ayı kampanyaları ve fiyat listesi