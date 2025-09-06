onedio
Haberler
Yaşam
Otomobil
BYD Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

BYD Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.09.2025 - 09:57

Çinli otomobil üreticisi BYD, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. 2023 yılının Aralık ayında ATTO 3 modeli ile Türkiye pazarında yerini alan BYD, kısa zamanda en çok satanlar listesine girmeyi başardı. Peş peşe satış rekorları kıran markanın Çin teknolojisini ülkemize taşıyan modelleri Dolphin, Seal ve Han modelleri de hızla otomobil tutkunlarının dikkati üzerine çekmeyi başardı. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV bu ay ne kadar oldu?  

İşte BYD'nin Eylül ayı kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BYD Fiyat Listesi

BYD Fiyat Listesi

Çinli otomobil devi BYD, 30 Eylül'e kadar geçerli olması planlanan kampanyalarını ve fiyatlarını duyurdu. Çevre dostu C-SUV segmentindeki yüksek performanslı ve yenilikçi otomobilleriyle popülerlik kazanan BYD'nin tercih edilen modellerinden Dolphin, Eylül ayında 1.789.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuluyor. ATTO 3 ise 2.079.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.  

BYD tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Eylül 2025

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Eylül 2025

  • BYD DOLPHIN 150 kW Comfort - 1.664.000 TL

  • BYD DOLPHIN 150 kW Design - 1.789.000 TL

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Eylül 2025

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Eylül 2025
  • BYD ATTO 3 150 kW Design - 2.079.000 TL

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Eylül 2025

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Eylül 2025
  • BYD SEAL U EV 160 kW Design - 2.486.000 TL

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Eylül 2025

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Eylül 2025

  • BYD SEAL U DM-i 160 kW Design - 2.358.000 TL 

  • BYD SEAL U DM-i 238 kW AWD Design - 3.624.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 3.389.000 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BYD SEAL Fiyat Listesi Eylül 2025

BYD SEAL Fiyat Listesi Eylül 2025

  • BYD SEAL 160 kW Design 2.319.000 TL 

  • BYD SEAL 390 kW AWD Excellence - 3.719.000 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Eylül 2025

BYD HAN Fiyat Listesi Eylül 2025
  • BYD HAN 380 kW AWD Executive - 4.409.000 TL

BYD TANG Fiyat Listesi Eylül 2025

BYD TANG Fiyat Listesi Eylül 2025
  • BYD TANG 380 kW AWD Flagship - 4.999.000 TL

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
