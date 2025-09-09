Lexus Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Lexus, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. 1989 yılından beri Toyota tarafından üretilen Lexus, lüks segment otomobil markaları arasında yer alıyor. Marka son dönemlerde ise Türkiye pazarında da ödüllü SUV modelleriyle otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında. Yıllardır Amerika'da en çok satanlar listesine giren marka, kullanıcısına Toyota kalitesi ile lüksü bir arada sunuyor. Peki, Eylül ayında Lexus'un ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Lexus'un Eylül ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

