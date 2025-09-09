onedio
Lexus Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
09.09.2025 - 11:19

Japon otomobil devi Lexus, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. 1989 yılından beri Toyota tarafından üretilen Lexus, lüks segment otomobil markaları arasında yer alıyor. Marka son dönemlerde ise Türkiye pazarında da ödüllü SUV modelleriyle otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında. Yıllardır Amerika'da en çok satanlar listesine giren marka, kullanıcısına Toyota kalitesi ile lüksü bir arada sunuyor. Peki, Eylül ayında Lexus'un ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Lexus'un Eylül ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Kaynak

Lexus Fiyat Listesi

Japon otomobil üreticisi Toyota tarafından üretilen Lexus, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden LBX, Ağustos ayında olduğu gibi bu ay da 2.530.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Lexus tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen 2025 MY Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatlar, kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Lexus LBX Fiyat Listesi Eylül 2025

  • LBX E-CVT 1490 cc - 2.530.000 TL

  • LBX Elegant E-CVT 1490 cc - 2.650.000 TL

  • LBX Emotion E-CVT 1490 cc - 2.730.000 TL 

  • LBX Relax E-CVT 1490 cc - 2.910.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 1490 cc - 2.990.000 TL 

(Model Yılı 2025)

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2025

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 2487 cc - 6.450.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 2487 cc - 7.145.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 2487 cc - 7.745.000 TL

  • NX 350h 4x4 F Sport E-CVT 2487 cc - 7.845.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2025

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 2487 cc - 8.500.000 TL 

  • RX 350h AWD F Sport Design E-CVT 2487 cc - 8.700.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 2487 cc - 9.100.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2025

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2025) - 9.950.000 TL
Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2025

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 17.950.000 TL 

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 15.500.000 TL 

(Model Yılı: 2025)

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
