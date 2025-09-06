SsangYong Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. 1954 yılından beri üstün performans anlayışı ve kalitesiyle otomobil tutkunlarının gözdesi olan SsangYong, dayanıklı ve güçlü yapısıyla da adından söz ettiriyor. Markanın SUV modelleri ise ülkemizde popülerliğini artırıyor. Markanın popüler modellerinden Actyon bu ay, 3.058.700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar?
İşte, SsangYong'un Eylül ayı güncel fiyatları
SsangYong Fiyat Listesi
Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Eylül 2025
Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Eylül 2025
Ssangyong Torres Fiyat Listesi Eylül 2025
Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Eylül 2025
Ssangyong Korando Fiyat Listesi Eylül 2025
Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Eylül 2025
