onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
SsangYong Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

SsangYong Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.09.2025 - 09:57

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. 1954 yılından beri üstün performans anlayışı ve kalitesiyle otomobil tutkunlarının gözdesi olan SsangYong, dayanıklı ve güçlü yapısıyla da adından söz ettiriyor. Markanın SUV modelleri ise ülkemizde popülerliğini artırıyor. Markanın popüler modellerinden Actyon bu ay, 3.058.700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar? 

İşte, SsangYong'un Eylül ayı güncel fiyatları

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SsangYong Fiyat Listesi

SsangYong Fiyat Listesi

Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, 1 Eylül'den itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden Actyon, Eylül ayında 3.058.700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

SsangYong tarafından 'Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesini' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Eylül 2025

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Eylül 2025
  • Torres EVX 4x2 Elektrikli (2025) - 2.440.388 TL

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Eylül 2025

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Eylül 2025
  • KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (2025) - 3.058.700 TL

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Eylül 2025

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Eylül 2025

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) - 2.378.700 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) - 2.858.700 TL

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Eylül 2025

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Eylül 2025

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 1.813.894 TL

  • MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 2.700.000 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Eylül 2025

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Eylül 2025
  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Titanium (2025) - 1.999.000 TL

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Eylül 2025

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Eylül 2025
  • TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe (2025) - 1.788.700 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın