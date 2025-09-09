Tesla Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

2022'de Euro NCAP tarafından 'Küçük arazi aracı kategorisinde' 5 yıldızlı güvenlik ödülüne layık görülen Model Y, 2019'da otomobil severlerle buluştu. İşte, Model Y'nin dikkat çeken özellikleri:

Model Y, 500 km'lik menzili ile segmentinde öne çıkıyor. Otomobil, sıfırdan 100 km/saate sadece 7,6 saniyede ulaşma hızı ile de hız tutkunlarının ilgisini çekiyor.

396 HP (291 kW) motor gücü ve 510 Nm tork değeri ile donatılan Model Y, güçlü performansıyla sürüş tutkunlarını cezbediyor. Araç, maksimum 201 km/saat hızla gidebiliyor.

Model Y, donanım özellikleri ile de sürücülerine güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor. Araçta bulunan kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özellikleri, sürüş güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor.

ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri, sürüş deneyimini daha da kolay ve keyifli hale getiriyor.