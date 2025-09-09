onedio
Tesla Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
09.09.2025 - 11:19
09.09.2025 - 11:19

Amerikalı otomobil devi Tesla, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Elektrikli otomobil denilince akla ilk gelen markalardan olan Tesla, yeni modelleriyle rekabeti günden güne artırıyor. Markanın Model Y, Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleri dünyada ilklere imza atmaya devam ediyor. Türkiye pazarında ise henüz sadece Model Y ile popülerliğini koruyor. Peki, Tesla Model Y Eylül ayında ne kadar oldu? Model Y'nin özellikleri neler? 

İşte, Tesla'nın Eylül ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
Tesla Fiyat Listesi

Tesla Fiyat Listesi

2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kurulan Tesla, Türkiye pazarında Model Y ile yerini alıyor. Adını ünlü mucit Nikola Tesla'dan alan marka, Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleriyle ise tüm dünyada adından söz ettiyor. 

Tesla tarafından Eylül ayında belirlenen 'tavsiye edilen fiyatları' aşağıda bulabilirsiniz.

Uyarı: Fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Eylül 2025

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Eylül 2025

Oto-pilot Paketlerine Göre Tesla Model Y Fiyat Listeleri: 

Full Self-Driving Kabiliyeti 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.283.793 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.650.213 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.478.208 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.898.208 TL

Geliştirilmiş Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.391.750 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.332.190 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.119.150 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.539.150 TL

Standart Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.305.500 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.225.240 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 3.998.400 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.418.400 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

2022'de Euro NCAP tarafından 'Küçük arazi aracı kategorisinde' 5 yıldızlı güvenlik ödülüne layık görülen Model Y, 2019'da otomobil severlerle buluştu. İşte, Model Y'nin dikkat çeken özellikleri:

  • Model Y, 500 km'lik menzili ile segmentinde öne çıkıyor. Otomobil, sıfırdan 100 km/saate sadece 7,6 saniyede ulaşma hızı ile de hız tutkunlarının ilgisini çekiyor.

  • 396 HP (291 kW) motor gücü ve 510 Nm tork değeri ile donatılan Model Y, güçlü performansıyla sürüş tutkunlarını cezbediyor. Araç, maksimum 201 km/saat hızla gidebiliyor.

  • Model Y, donanım özellikleri ile de sürücülerine güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor. Araçta bulunan kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özellikleri, sürüş güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor.

  • ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri, sürüş deneyimini daha da kolay ve keyifli hale getiriyor.

  • Model Y, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü gibi özelliklerle de donatılmış, bu sayede sürüş güvenliğini ve konforunu bir adım daha ileri taşıyor.

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
