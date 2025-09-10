Land Rover Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
Birleşik Krallık'ın otomobil devi Land Rover, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Güvenli ve konforlu SUV modelleriyle otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi olan marka, prestij denilince de ilk akla gelen otomobil üreticilerinden oluyor. Land Rover'ın klasikleşmiş modellerinin ve hibrit teknolojisiyle güçlendirilmiş tarzı ise bu yılın ikinci yarısında da tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu?
İşte, Land Rover Eylül ayı güncel fiyat listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Land Rover Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Range Rover Fiyat Listesi Eylül 2025
Range Rover Sport Fiyat Listesi Eylül 2025
Range Rover Velar Fiyat Listesi Eylül 2025
Range Rover Evoque Fiyat Listesi Eylül 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Land Rover Discovery Fiyat Listesi Eylül 2025
Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Eylül 2025
Land Rover Defender Fiyat Listesi Eylül 2025
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın