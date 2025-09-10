onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Land Rover Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Land Rover Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 19:49

Birleşik Krallık'ın otomobil devi Land Rover, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Güvenli ve konforlu SUV modelleriyle otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi olan marka, prestij denilince de ilk akla gelen otomobil üreticilerinden oluyor. Land Rover'ın klasikleşmiş modellerinin ve hibrit teknolojisiyle güçlendirilmiş tarzı ise bu yılın ikinci yarısında da tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu? 

İşte, Land Rover Eylül ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Firmanın popüler modellerinden Range Rover bu ay 28.787.998 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunulurken, Discovery ise 13.399.639 TL'den başlayan fiyatlarla listelerde yerini aldı. 

Land Rover tarafından tavsiye edilen 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatılarını' aşağıda bulabilirsiniz.

Uyarı: Fiyatlar, opsiyonel özelliklere ve kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.

Range Rover Fiyat Listesi Eylül 2025

Range Rover Fiyat Listesi Eylül 2025

Range Rover Standart Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 28.787.998 TL 

  • SV - 33.732.238 TL

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 29.221.207 TL 

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 31.755.700 TL 

  • SV - 39.082.593 TL 

Range Rover Long Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 29.842.769 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 29.014.020 TL 

  • SV - 37.659.377 TL

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 29.541.406 TL 

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 32.904.647 TL 

  • SV - 43.132.161 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi Eylül 2025

Range Rover Sport Fiyat Listesi Eylül 2025

Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 19.050.199 TL

  • AUTOBIOGRAPHY - 20.142.641 TL

Benzin - Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 20.726.532 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi Eylül 2025

Range Rover Velar Fiyat Listesi Eylül 2025

  • S 1.997 cc - 204 bg - 9.771.805 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 10.831.814 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Eylül 2025

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Eylül 2025

  • S 1.498 cc - 160 bg - 5.690.502 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 6.223.773 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 7.008.966 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 7.420.986 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Eylül 2025

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Eylül 2025

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 13.399.639 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 14.548.586 TL

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Eylül 2025

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Eylül 2025

  • S 1.498 cc - 269 bg - 7.190.254 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 7.755.310 TL

Land Rover Defender Fiyat Listesi Eylül 2025

Land Rover Defender Fiyat Listesi Eylül 2025

Defender 110 - Benzin Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 13.620.895 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 14.272.476 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 16.783.443 TL 

  • SEDONA EDITION 1.997 cc - 300 bg - 15.432.606 TL

Defender 110 - Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • OCTA 4.395 cc - 635 bg - 29.853.345 TL 

  • OCTA EDITION ONE 4.395 cc - 635 bg - 32.848.142 TL 

Defender 130 - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 17.562.218 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 20.594.686 TL

Defender 90 Hard Top - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • S 2.997 cc - 200 bg - 7.085.720 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın