Jaecoo Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

J7, otomobil tutkunlarına hem 4x4 hem de 4x2 sürüş seçenekleri sunuyor. 145 beygir gücünde ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip araç, performansıyla göz dolduruyor. 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılan J7, donanımıyla sürüş deneyimini ise bir üst seviyeye taşıyor.

J7'nin sürüş deneyimini zenginleştiren ARDIS adlı akıllı sürüş sistemi, bu otomobili segmentindeki diğer araçlardan bir adım öne çıkarıyor. İç donanımında standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunan J7'nin multimedya ekranı boyutuysa modeline bağlı olarak değişiyor. 4x2 modelde 13.2 inç, 4x4 modelde ise 14.8 inç ekran sunuluyor.

Yakıt tüketimi konusunda da modeline bağlı olarak farklılık gösteren J7, 4x2 modelde 7,5 litre, 4x4 modelde ise 8 litre yakıt tüketimi değerine sahip.

Jaecoo 7'nin Donanım Özellikleri:

J7'nin donanım özelliklerine göz attığımızda; akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler dikkat çekiyor. Üst donanım seviyesinde ise headup display ve Sony ses sistemi gibi modern teknolojik özellikler bulunuyor.