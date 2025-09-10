onedio
Jaecoo Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Jaecoo Fiyat Listesi Eylül 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 20:03

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin off-road SUV markası olarak piyasaya sürülen Jaecoo, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Türkiye pazarına 2024 yılında adım atan marka, kısa zamanda otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldi. Markanın Türkiye'de satışa sunulan tek modeli J7, avantajlı fiyatları ve yüksek performansıyla Eylül ayında da dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Jaecoo 7'nin Eylül ayı fiyatı ne kadar? Jaecoo 7'nin özellikleri nelerdir?

İşte, Jaecoo 7'nin Eylül ayı için belirlenen fiyatları

Jaecoo Fiyat Listesi

Jaecoo Fiyat Listesi

Chery'nin off-road SUV markası olarak piyasaya sürülen Jaecoo, güncel Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Peki, J7 Eylül ayında ne kadara satılıyor?

İşte, J7 Eylül fiyatları ve özellikleri 👇

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Eylül 2025

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Eylül 2025

Jaecoo 7 2025 Model Yılı Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı:

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 7,5L/100km 2.550.000 TL

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 8,0L/100km 2.725.000 TL 

Satış fiyatları Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenen Jaecoo 7, bir kez daha tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. 

Uyarı: Fiyatlar, otomobilin standart donanımına ek olarak talep edilen opsiyonlar ve dönemlik kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

J7, otomobil tutkunlarına hem 4x4 hem de 4x2 sürüş seçenekleri sunuyor. 145 beygir gücünde ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip araç, performansıyla göz dolduruyor. 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılan J7, donanımıyla sürüş deneyimini ise bir üst seviyeye taşıyor.

J7'nin sürüş deneyimini zenginleştiren ARDIS adlı akıllı sürüş sistemi, bu otomobili segmentindeki diğer araçlardan bir adım öne çıkarıyor. İç donanımında standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunan J7'nin multimedya ekranı boyutuysa modeline bağlı olarak değişiyor. 4x2 modelde 13.2 inç, 4x4 modelde ise 14.8 inç ekran sunuluyor.

Yakıt tüketimi konusunda da modeline bağlı olarak farklılık gösteren J7, 4x2 modelde 7,5 litre, 4x4 modelde ise 8 litre yakıt tüketimi değerine sahip.

Jaecoo 7'nin Donanım Özellikleri: 

J7'nin donanım özelliklerine göz attığımızda; akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler dikkat çekiyor. Üst donanım seviyesinde ise headup display ve Sony ses sistemi gibi modern teknolojik özellikler bulunuyor.

