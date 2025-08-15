onedio
Theseus'un Gemisi

Şebnem Toker
15.08.2025 - 14:15

Bir zamanlar Thesus isimli bir kahraman vardı. Onun gemisi yıllar boyunca denizleri aştı, nice  limanlar gördü. Yıllar geçtikçe geminin tahtaları yıprandı, yelkenleri yırtıldı ve her seferinde  yenilendi. Öyle ki bir gün geminin tek bir eski parçası bile kalmadı. O zaman şu soru soruldu:  “Bu gemi hala Theseus’un gemisi mi?”

Hayat da böyle değil midir?

Doğar doğmaz yolculuğumuz başlar, zamanla değişiriz.  Düşüncelerimiz, alışkanlıklarımız, yanımızdaki insanlar değişir. Çoğu zaman farkında bile  olmayız. 

Theseus’un gemisine sorulan soruyu sizlere de soruyorum: “Sen hala “sen” misin?” Kendi  yolculuğunda neleri değiştirdin? Hangileri hala ilk günkü gibi?

Bir gemi düşünün. Adı Thesus’un gemisi.

Yıllar boyu uzun yolculuklar yapmış, ne badireler  atlatmış ve zaman geçtikçe yıpranmış. Önce bir parçası değişmiş geminin, sonra diğeri, sonra  diğeri.. Böylelikle o geminin artık değişmemiş hiçbir parçası kalmamış. O zaman şu soru  sorulmuş: “Bu gemi hala Theseus’un gemisi mi?” 

Tıpkı o gemi gibidir hayatımız. Kendi yolculuğumuzda kimi zaman anıları, kimi zaman  insanları geride bırakırız. Büyürüz ve gelişiriz. Fakat asıl mesele ne kadar değişim geçirdiğimiz  değildir. Önemli olan şu anki bizi biz yapan seçimlerimizdir. 

Her zaman kendimizi geliştirmeye çalışmak ve nasıl daha iyisi olabilirim diye düşünmek  gerekir. Biz de o zaman bu soruyu kendimize soralım: “Hangi parçamı, alışkanlığımı değiştirmeliyim?”

