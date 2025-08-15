Theseus'un Gemisi
Bir zamanlar Thesus isimli bir kahraman vardı. Onun gemisi yıllar boyunca denizleri aştı, nice limanlar gördü. Yıllar geçtikçe geminin tahtaları yıprandı, yelkenleri yırtıldı ve her seferinde yenilendi. Öyle ki bir gün geminin tek bir eski parçası bile kalmadı. O zaman şu soru soruldu: “Bu gemi hala Theseus’un gemisi mi?”
Hayat da böyle değil midir?
