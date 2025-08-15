Yıllar boyu uzun yolculuklar yapmış, ne badireler atlatmış ve zaman geçtikçe yıpranmış. Önce bir parçası değişmiş geminin, sonra diğeri, sonra diğeri.. Böylelikle o geminin artık değişmemiş hiçbir parçası kalmamış. O zaman şu soru sorulmuş: “Bu gemi hala Theseus’un gemisi mi?”

Tıpkı o gemi gibidir hayatımız. Kendi yolculuğumuzda kimi zaman anıları, kimi zaman insanları geride bırakırız. Büyürüz ve gelişiriz. Fakat asıl mesele ne kadar değişim geçirdiğimiz değildir. Önemli olan şu anki bizi biz yapan seçimlerimizdir.

Her zaman kendimizi geliştirmeye çalışmak ve nasıl daha iyisi olabilirim diye düşünmek gerekir. Biz de o zaman bu soruyu kendimize soralım: “Hangi parçamı, alışkanlığımı değiştirmeliyim?”