The Game Awards 2025 Sahiplerini Buldu: Kategorilere Göre Adaylar ve Kazanan Oyunlar
The Game Awards 2025’te yılın en iyi oyunları belli oldu. Oyun dünyasına damga vuran yapımları, tüm kategorilerdeki adayları ve kazananları tek tek derledik. Clair Obscur: Expedition 33 neredeyse aday olduğu tüm kategorilerde ipi göğüsledi. Kingdom Come Deliverance 2 ve Death Stranding 2: On The Beach gibi adaylar ise hiçbir ödül elde edemedi.
İşte 'The Game Awards 2025' Adayları ve Kazananlar:
Yılın Oyunu (Game of the Year) Adayları
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
Yılın Oyunu ve çok daha fazlasını GeForce NOW'da bulabilirsin!
En İyi Oyun Yönetmenliği (Best Game Direction)
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
En İyi Hikâye / Anlatım (Best Narrative)
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
En İyi Sanat Yönetimi (Best Art Direction)
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
En İyi Skor & Müzik (Best Score / Music)
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
En İyi Ses Tasarımı / Audio Design (Best Audio / Sound Design)
Kazanan: Battlefield 6
En İyi Aksiyon Oyunu (Best Action Game)
Kazanan: Hades II
En İyi Sürekli/Devam Eden Oyun (Best Ongoing Game / Best Live Service / Best Oyun Devam Eden)
Kazanan: No Man's Sky
En İyi Çok Oyunculu Oyun (Best Multiplayer)
Kazanan: Arc Raiders
En İyi Bağımsız Oyun (Best Independent Game)
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
En İyi Uyarlama / Adaptasyon (Best Adaptation)
Kazanan: The Last of Us: Season 2
En İyi Performans (Best Performance)
Kazanan: Jennifer English — Clair Obscur: Expedition 33
En Çok Beklenen Oyun (Most Anticipated Game)
Kazanan: Grand Theft Auto 6 (GTA 6)
En İyi Aile Oyunu (Best Family Game)
Kazanan: Donkey Kong Bananza
En İyi Aksiyon / Macera Oyunu (Best Action / Adventure Game)
Kazanan: Hollow Knight: Silksong
En İyi RPG Oyunu (Best Role-Playing Game)
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
En İyi Simülasyon / Strateji Oyunu (Best Sim / Strategy Game)
Kazanan: FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles
En İyi Spor / Yarış Oyunu (Best Sports / Racing Game)
Kazanan: Mario Kart World
En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun (Best Debut Indie Game)
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
GeForce NOW ile Kazanan Oyunlara Anında Gir!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video