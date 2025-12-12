onedio
Haberler
Gaming
The Game Awards 2025 Sahiplerini Buldu: Kategorilere Göre Adaylar ve Kazanan Oyunlar

The Game Awards 2025 Sahiplerini Buldu: Kategorilere Göre Adaylar ve Kazanan Oyunlar

12.12.2025 - 09:49

The Game Awards 2025’te yılın en iyi oyunları belli oldu. Oyun dünyasına damga vuran yapımları, tüm kategorilerdeki adayları ve kazananları tek tek derledik. Clair Obscur: Expedition 33 neredeyse aday olduğu tüm kategorilerde ipi göğüsledi. Kingdom Come Deliverance 2 ve Death Stranding 2: On The Beach gibi adaylar ise hiçbir ödül elde edemedi.

İşte 'The Game Awards 2025' Adayları ve Kazananlar:

Yılın Oyunu (Game of the Year) Adayları

  • Clair Obscur: Expedition 33 

  • Death Stranding 2: On The Beach

  • Donkey Kong Bananza

  • Hades II 

  • Hollow Knight: Silksong 

  • Kingdom Come: Deliverance II 

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

Yılın Oyunu ve çok daha fazlasını GeForce NOW'da bulabilirsin!

İndirme beklemeden, yüksek performanslı cihazlarda bulut üzerinden oynamak için hemen tıkla!

En İyi Oyun Yönetmenliği (Best Game Direction)

  • Clair Obscur: Expedition 33 

  • Death Stranding 2: On The Beach 

  • Ghost of Yōtei 

  • Hades II

  • Split Fiction 

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

En İyi Hikâye / Anlatım (Best Narrative)

  • Clair Obscur: Expedition 33 

  • Death Stranding 2: On The Beach 

  • Ghost of Yōtei 

  • Kingdom Come: Deliverance II 

  • Silent Hill f

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

En İyi Sanat Yönetimi (Best Art Direction)

  • Clair Obscur: Expedition 33 

  • Death Stranding 2: On The Beach 

  • Ghost of Yōtei 

  • Hades II 

  • Hollow Knight: Silksong

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

En İyi Skor & Müzik (Best Score / Music)

  • Hollow Knight: Silksong

  • Hades II 

  • Clair Obscur: Expedition 33 

  • Ghost of Yōtei 

  • Death Stranding 2: On The Beach

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

En İyi Ses Tasarımı / Audio Design (Best Audio / Sound Design)

  • Battlefield 6 

  • Clair Obscur: Expedition 33 

  • Death Stranding 2: On The Beach 

  • Ghost of Yōtei VGC+1

  • Silent Hill f 

Kazanan: Battlefield 6

En İyi Aksiyon Oyunu (Best Action Game)

  • Battlefield 6 

  • Doom: The Dark Ages 

  • Hades II 

  • Ninja Gaiden 4 

  • Shinobi: Art of Vengeance

Kazanan: Hades II

En İyi Sürekli/Devam Eden Oyun (Best Ongoing Game / Best Live Service / Best Oyun Devam Eden)

  • Final Fantasy XIV: Dawntrail 

  • Fortnite 

  • Helldivers II 

  • Marvel Rivals 

  • No Man's Sky

Kazanan: No Man's Sky

En İyi Çok Oyunculu Oyun (Best Multiplayer)

  • Arc Raiders 

  • Battlefield 6 

  • Elden Ring: Nightreign 

  • PEAK 

  • Split Fiction 

Kazanan: Arc Raiders

En İyi Bağımsız Oyun (Best Independent Game)

  • Absolum 

  • BALL x PIT 

  • Clair Obscur: Expedition 33 

  • Hades II 

  • Hollow Knight: Silksong 

  • Blue Prince 

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

En İyi Uyarlama / Adaptasyon (Best Adaptation)

  • A Minecraft Movie 

  • Devil May Cry 

  • The Last of Us: Season 2

  • Splinter Cell: Deathwatch 

  • Until Dawn 

Kazanan: The Last of Us: Season 2

En İyi Performans (Best Performance)

  • Ben Starr — Clair Obscur: Expedition 33 

  • Charlie Cox — Clair Obscur: Expedition 33 

  • Troy Baker — Indiana Jones and the Great Circle

  • Jennifer English — Clair Obscur: Expedition 33 

  • Konatsu Kato — Silent Hill f

  • Erica Ishii - Ghost of Yotei

Kazanan: Jennifer English — Clair Obscur: Expedition 33

En Çok Beklenen Oyun (Most Anticipated Game)

  • 007 First Light 

  • Grand Theft Auto 6 (GTA 6) 

  • Marvel’s Wolverine 

  • Resident Evil Requiem 

  • The Witcher 4 

Kazanan: Grand Theft Auto 6 (GTA 6)

En İyi Aile Oyunu (Best Family Game)

  • Donkey Kong Bananza 

  • LEGO Party! 

  • LEGO Voyagers 

  • Mario Kart World 

  • Sonic Racing: CrossWorlds 

  • Split Fiction

Kazanan: Donkey Kong Bananza

En İyi Aksiyon / Macera Oyunu (Best Action / Adventure Game)

  • Death Stranding 2: On the Beach 

  • Ghost of Yōtei

  • Indiana Jones and the Great Circle 

  • Hollow Knight: Silksong 

  • Split Fiction

Kazanan: Hollow Knight: Silksong

En İyi RPG Oyunu (Best Role-Playing Game)

  • Avowed 

  • Clair Obscur: Expedition 33

  • Kingdom Come: Deliverance II 

  • Monster Hunter Wilds

  • The Outer Worlds 2

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

En İyi Simülasyon / Strateji Oyunu (Best Sim / Strategy Game)

  • The Alters 

  • FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles 

  • Jurassic World Evolution 3 

  • Sid Meier’s Civilization VII 

  • Tempest Rising

  • Two Point Museum

Kazanan: FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles

En İyi Spor / Yarış Oyunu (Best Sports / Racing Game)

  • EA Sports FC 26 

  • F1 25 

  • Mario Kart World 

  • Rematch 

  • Sonic Racing:

Kazanan: Mario Kart World

En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun (Best Debut Indie Game)

  • Blue Prince 

  • Clair Obscur: Expedition 33 

  • Despelote 

  • Dispatch 

  • Megabonk

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

GeForce NOW ile Kazanan Oyunlara Anında Gir!

The Game Awards 2025’te ödül alan oyunları oynamak için güçlü bir bilgisayara ihtiyacın yok. Kazanan yapımlar arasından GeForce NOW kütüphanesinde yer alan oyunları, sadece internet bağlantınla anında açıp oynamaya başlayabilirsin. İndirme beklemeden, donanım derdi yaşamadan, yüksek grafik ayarlarıyla oyun keyfi artık çok daha kolay.

